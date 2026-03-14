Вибух стався біля єврейської школи в Амстердамі після нападу на синагогу в Роттердамі

У Нідерландах у суботу влада повідомила про вибух саморобного вибухового пристрою, який спрацював уночі біля зовнішньої стіни єврейської школи в Амстердамі. Це останній інцидент у серії атак на єврейські установи після підпалу синагоги в Роттердамі вдень раніше, повідомляє NL Times, пише УНН.

Деталі

Вибух стався в ніч із п'ятниці на суботу в школі Cheider, ортодоксальній єврейській школі, що надає початкову та середню освіту, у районі Буйтенвельдерт у столиці країни, повідомляє AT5.

Влада заявила, що вибух зачепив зовнішню стіну будівлі школи. Слідчі вивчають записи з камер відеоспостереження, на яких видно, як підозрюваний встановлює та приводить у дію вибуховий пристрій. Непідтверджене відео, яке розповсюджується в соціальних мережах, також, схоже, показує вибух, після якого людина їде на скутері, пише видання.

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен назвав це "жахливим". "Я розумію гнів і страх, і я негайно поговорю з єврейською громадою. Вони завжди повинні почуватися у безпеці в нашій країні", - написав він у X.

Мер Амстердама Фемке Халсема засудила інцидент і назвала його навмисною атакою на єврейську громаду.

Амстердамський "трикутник" - мер, поліція та прокуратура - також заявили, що "вважають вибух цілеспрямованою атакою на єврейську громаду і ставляться до цього питання із граничною серйозністю". Влада заявила, що тісно співпрацює зі службами національної безпеки і перебуває в контакті з представниками єврейської громади. Вживаються додаткові заходи безпеки.

Єврейські школи та установи у місті давно мають постійну охорону. На початку цього тижня заходи безпеки були посилені після атак у Бельгії та Нідерландах, включаючи синагогу в Льєжі та підпал синагоги у Роттердамі в ніч із четверга на п'ятницю.

В інтернеті поширюються зображення, на яких на відео з Амстердама та на кадрах пожежі в Роттердамі зображено той самий логотип. Центр інформації та документації щодо Ізраїлю заявив, що цей символ належить ісламському руху "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah", який раніше цього тижня взяв на себе відповідальність за напад на синагогу в Льєжі. Влада Амстердама не підтвердила жодного зв'язку між цими інцидентами.

Офіційні особи заявили, що посилене спостереження в Амстердамі допомогло поліції швидко відреагувати та отримати відеозаписи встановлення та підриву вибухівки.

Міністр юстиції країни Девід ван Віл згадав два інциденти у своєму повідомленні у X, написавши: "Дві ночі поспіль боягузливий напад із застосуванням вибухівки на єврейську будівлю. Спочатку у Роттердамі, тепер в Амстердамі". Він додав, що більших руйнувань в Амстердамі вдалося уникнути завдяки "вжитим заходам та пильності".

Після підпалу в Роттердамі поліція у п'ятницю заарештувала чотирьох підозрюваних: двох 19-річних чоловіків, 18-річного чоловіка та 17-річного підлітка. Їх затримали у машині біля іншої синагоги. Поліція заявила, що поки що неясно, чи планували вони ще один напад.

Прем'єр-міністр Роб Єттен назвав інцидент у Роттердамі "глибоко тривожним", заявивши, що він викликав значний страх у єврейській громаді. Він додав, що антисемітизму немає місця в Нідерландах і що залякування чи насильство щодо релігійних меншин є неприпустимим.

