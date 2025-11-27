Швед получил приговор за планирование теракта с химикатами на Евровидении

$42.300.10
48.950.00
ukenru
11:46 • 1228 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – "Укрэнерго"
11:04 • 3556 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 10136 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 19959 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 14735 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 35667 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 36157 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 71702 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 34502 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31811 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.1м/с
89%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направленииVideo27 ноября, 02:50 • 16898 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении27 ноября, 03:23 • 24034 просмотра
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 10984 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 10875 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 10212 просмотра
публикации
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 1826 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 10237 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 19973 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 36030 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 71715 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Женева
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 10906 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 42104 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 76043 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 92117 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 91820 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Золото

Швед получил приговор за планирование теракта с химикатами на Евровидении

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Суд Люксембурга приговорил 23-летнего шведа к восьми годам тюремного заключения за планирование теракта на Евровидении-2020 в Роттердаме. Его арестовали в 2020 году после обнаружения мастерской по изготовлению бомб и планов нападения, включавших отравление цианидом и хлором.

Швед получил приговор за планирование теракта с химикатами на Евровидении

Суд Люксембурга в четвер приговорил 23-летнего шведа к тюремному заключению за планирование террористического нападения на песенном конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Его приговорили к восьми годам лишения свободы с шестью годами условного срока. Это решение завершает многолетнее расследование, которое выявило сложную операцию по изготовлению бомбы и связи с международными экстремистскими сетями.

Подсудимый, по имени Александр Х., был признан виновным в участии в террористической организации, а также в многочисленных нарушениях европейских законов об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах, сообщает местная газета Luxemburger Wort.

Помощник прокурора Дэвид Ленц в июле требовал 12-летнего срока заключения, утверждая, что только действия полиции и разведывательных служб Люксембурга помогли предотвратить массовые жертвы.

Мужчина был арестован в феврале 2020 года после того, как люксембургские власти обнаружили профессионально оборудованную мастерскую по изготовлению бомб в подвале дома его отца в Штрассене, в центре Люксембурга.

Следователи нашли TATP, нитроглицерин, готовую самодельную бомбу и посылку с бомбой, адресованную шведской кинокомпании. Французский эксперт по взрывчатке заявил суду, что никогда не видел более продвинутой схемы в деле о терроризме.

По данным суда, подсудимый, которому тогда было 18 лет, месяцами готовил нападения в Швеции и Нидерландах, включая запланированное нападение с массовыми жертвами на песенный конкурс Евровидение 2020 года, который позже был отменен из-за пандемии Covid-19.

Следователи обнаружили документ Google под названием «Веселое время для Евровидения 2020 — За лучшее и менее чрезмерно восприимчивое будущее», написанный в соавторстве с предполагаемым нидерландским сообщником, в котором изложены планы отравления участников цианидом или рицином, высвобождения газообразного хлора или рассеивания химикатов через вентиляционные системы или специально изготовленные ракеты, сообщил в июле национальный телеканал RTL. Позже полиция подтвердила изъятие материалов для производства хлора и прототипов ракет.

Пара также изучала способы проникновения в службы безопасности, блокирования аварийных выходов и проведения вторичных атак, включая запланированный удар по нефтехранилищу в Накке в Швеции, для которого обвиняемый уже создал карту слабых мест в ограждении по периметру объекта.

Нидерландская полиция допросила, но не арестовала предполагаемого сообщника. Прокуратура в Роттердаме заявила, что мужчина на самом деле не имел намерения совершать нападение, сообщило в четверг нидерландское издание Het Parool.

По словам властей, «на планы мужчины повлияло его участие в экстремистских сетях, таких как The Base, неонацистской военизированной группировки», сообщило в августе шведское издание SVT.

Условная часть тюремного заключения мужчины зависит от завершения им пятилетней программы дерадикализации и предоставления отчетов о ходе выполнения прокурорам каждые шесть месяцев. Невыполнение этого обязательства приведет к возобновлению полного срока заключения.

Мужчина и прокурор теперь имеют 40 дней на подачу апелляции.

В Великобритании арестованы шесть человек по делу о теракте возле синагоги в Манчестере04.10.25, 19:30 • 8950 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Обыск
Роттердам
Люксембург
Швеция
Нидерланды