Швед получил приговор за планирование теракта с химикатами на Евровидении

Суд Люксембурга в четвер приговорил 23-летнего шведа к тюремному заключению за планирование террористического нападения на песенном конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Его приговорили к восьми годам лишения свободы с шестью годами условного срока. Это решение завершает многолетнее расследование, которое выявило сложную операцию по изготовлению бомбы и связи с международными экстремистскими сетями.

Подсудимый, по имени Александр Х., был признан виновным в участии в террористической организации, а также в многочисленных нарушениях европейских законов об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах, сообщает местная газета Luxemburger Wort.

Помощник прокурора Дэвид Ленц в июле требовал 12-летнего срока заключения, утверждая, что только действия полиции и разведывательных служб Люксембурга помогли предотвратить массовые жертвы.

Мужчина был арестован в феврале 2020 года после того, как люксембургские власти обнаружили профессионально оборудованную мастерскую по изготовлению бомб в подвале дома его отца в Штрассене, в центре Люксембурга.

Следователи нашли TATP, нитроглицерин, готовую самодельную бомбу и посылку с бомбой, адресованную шведской кинокомпании. Французский эксперт по взрывчатке заявил суду, что никогда не видел более продвинутой схемы в деле о терроризме.

По данным суда, подсудимый, которому тогда было 18 лет, месяцами готовил нападения в Швеции и Нидерландах, включая запланированное нападение с массовыми жертвами на песенный конкурс Евровидение 2020 года, который позже был отменен из-за пандемии Covid-19.

Следователи обнаружили документ Google под названием «Веселое время для Евровидения 2020 — За лучшее и менее чрезмерно восприимчивое будущее», написанный в соавторстве с предполагаемым нидерландским сообщником, в котором изложены планы отравления участников цианидом или рицином, высвобождения газообразного хлора или рассеивания химикатов через вентиляционные системы или специально изготовленные ракеты, сообщил в июле национальный телеканал RTL. Позже полиция подтвердила изъятие материалов для производства хлора и прототипов ракет.

Пара также изучала способы проникновения в службы безопасности, блокирования аварийных выходов и проведения вторичных атак, включая запланированный удар по нефтехранилищу в Накке в Швеции, для которого обвиняемый уже создал карту слабых мест в ограждении по периметру объекта.

Нидерландская полиция допросила, но не арестовала предполагаемого сообщника. Прокуратура в Роттердаме заявила, что мужчина на самом деле не имел намерения совершать нападение, сообщило в четверг нидерландское издание Het Parool.

По словам властей, «на планы мужчины повлияло его участие в экстремистских сетях, таких как The Base, неонацистской военизированной группировки», сообщило в августе шведское издание SVT.

Условная часть тюремного заключения мужчины зависит от завершения им пятилетней программы дерадикализации и предоставления отчетов о ходе выполнения прокурорам каждые шесть месяцев. Невыполнение этого обязательства приведет к возобновлению полного срока заключения.

Мужчина и прокурор теперь имеют 40 дней на подачу апелляции.

В Великобритании арестованы шесть человек по делу о теракте возле синагоги в Манчестере