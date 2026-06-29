"Вот так неудачник": Байден назвал Трампа некомпетентным нарциссом и коррупционером
Киев • УНН
Экс-президент США Джо Байден выступил с критикой Дональда Трампа, назвав его неудачником. Он также обвинил действующего главу Белого дома в коррупции из-за помилования участников штурма Капитолия.
46-й президент США Джо Байден назвал нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа "неудачником", некомпетентным нарциссом и коррупционером. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Байден выступил с программной речью на торжественном ужине Демократической партии штата Мэриленд в Ганновере
Издание указывает, что в своей 10-минутной речи Байден коснулся сноса Трампом восточного крыла Белого дома, чтобы освободить место для бального зала, судебного запрета на размещение фамилии Трампа на фасаде Центра искусств имени Кеннеди, планов сооружения триумфальной арки и неудачной реконструкции отражательного бассейна у Мемориала Линкольна, который покрылся водорослями после ремонта стоимостью 14,7 миллиона долларов
"Ого! Вот это неудачник"
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Кроме того, он упомянул, как администрация пытается компенсировать убытки тем, кто был осужден – а затем помилован президентом – за участие в насильственном нападении на Капитолий США 6 января 2021 года после того, как первый срок Трампа в Овальном кабинете завершился поражением.
"Это коррупция – коррупция, наглая, откровенная коррупция. Коррупция в масштабах, которых никогда раньше не было в американской истории ни при одной администрации"
Он также раскритиковал отношения Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и обвинил его в "намеренном искажении и разрушении" НАТО.
"Он снизил наш статус в мире больше, чем любой президент в истории", - резюмировал Байден.
Напомним
В мае Джо Байден подал в суд на Министерство юстиции США, стремясь заблокировать публикацию администрацией Трампа записей и стенограмм его частных интервью с гострайтером, который помогал ему писать мемуары.
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