"Вот так неудачник": Байден назвал Трампа некомпетентным нарциссом и коррупционером

$44.9250.92
ukenru
28 июня, 15:55 • 20840 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
28 июня, 12:51 • 62017 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 91681 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
28 июня, 08:13 • 62915 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 77041 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
27 июня, 16:54 • 50507 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 142064 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 79053 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
27 июня, 08:21 • 78272 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
27 июня, 05:19 • 69548 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
1.4м/с
56%
749мм
Популярные новости
У побережья Калифорнии четвертые сутки ищут пропавшего морского пехотинца США28 июня, 18:43 • 5040 просмотра
После землетрясений в Венесуэле спасли еще 33 человека, почти 50 тысяч считаются пропавшими28 июня, 18:56 • 20049 просмотра
Полиция сообщила причину смерти командира 154-й бригады Владимира Кононникова28 июня, 19:46 • 17403 просмотра
россияне нанесли три удара по Запорожью, ранена женщина28 июня, 20:17 • 7656 просмотра
Путин заявил о намерении захватить весь Донбасс и "Новороссию"28 июня, 20:38 • 22139 просмотра
публикации
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 91691 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 77049 просмотра
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo27 июня, 17:42 • 65817 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 142064 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 84744 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Швеция
Польша
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 27125 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 45081 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 56901 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 95727 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 113385 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

"Вот так неудачник": Байден назвал Трампа некомпетентным нарциссом и коррупционером

Киев • УНН

 • 2260 просмотра

Экс-президент США Джо Байден выступил с критикой Дональда Трампа, назвав его неудачником. Он также обвинил действующего главу Белого дома в коррупции из-за помилования участников штурма Капитолия.

"Вот так неудачник": Байден назвал Трампа некомпетентным нарциссом и коррупционером

46-й президент США Джо Байден назвал нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа "неудачником", некомпетентным нарциссом и коррупционером. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Байден выступил с программной речью на торжественном ужине Демократической партии штата Мэриленд в Ганновере

Издание указывает, что в своей 10-минутной речи Байден коснулся сноса Трампом восточного крыла Белого дома, чтобы освободить место для бального зала, судебного запрета на размещение фамилии Трампа на фасаде Центра искусств имени Кеннеди, планов сооружения триумфальной арки и неудачной реконструкции отражательного бассейна у Мемориала Линкольна, который покрылся водорослями после ремонта стоимостью 14,7 миллиона долларов

"Ого! Вот это неудачник"

- сказал экс-президент США.

Американцы считают Байдена лучшим президентом, чем Трамп - опрос13.02.26, 03:30 • 19704 просмотра

Кроме того, он упомянул, как администрация пытается компенсировать убытки тем, кто был осужден – а затем помилован президентом – за участие в насильственном нападении на Капитолий США 6 января 2021 года после того, как первый срок Трампа в Овальном кабинете завершился поражением.

"Это коррупция – коррупция, наглая, откровенная коррупция. Коррупция в масштабах, которых никогда раньше не было в американской истории ни при одной администрации"

- сказал Байден.

Он также раскритиковал отношения Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и обвинил его в "намеренном искажении и разрушении" НАТО.

"Он снизил наш статус в мире больше, чем любой президент в истории", - резюмировал Байден.

Напомним

В мае Джо Байден подал в суд на Министерство юстиции США, стремясь заблокировать публикацию администрацией Трампа записей и стенограмм его частных интервью с гострайтером, который помогал ему писать мемуары.

Байден дал Украине 350 млрд долларов, и это одна из причин, почему война продолжается — Трамп30.04.26, 23:10 • 30708 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира