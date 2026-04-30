Байден дал Украине 350 млрд долларов, и это одна из причин, почему война продолжается — Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он предоставил Украине 350 млрд долларов помощи, из-за чего война в Украине до сих пор продолжается, передает УНН.

Дело в том, что мы помогаем им с Украиной. Знаете, они натворили в Украине настоящего беспорядка, полного беспорядка. И мы помогаем им с Украиной. Украина здесь ни при чем. Знаете, мы же... нас разделяет океан. Это касается их. Для них это как их собственная дверь. Мы им помогаем. А Байден дал им 350 миллиардов долларов, что было безумием. Это одна из причин, почему война продолжалась. Но когда мы в них нуждались, их не было рядом - сказал Трамп.

