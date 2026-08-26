Верховний суд США дозволив Трампу просувати обмеження голосування поштою

Верховний суд США скасував рішення федерального суду, яке блокувало ключові положення указу президента Дональда Трампа щодо обмеження голосування поштою. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Консервативна більшість суду погодилася з Міністерством юстиції, що нижчий суд передчасно заблокував ініціативу Трампа. Водночас Верховний суд не визначив, чи є самі майбутні обмеження законними.

Рішення створює правову невизначеність напередодні проміжних виборів 3 листопада. Понад десяток штатів уже у вересні мають почати надсилати виборцям бюлетені поштою.

Штати побоюються проблем із виборами

За новими правилами Поштова служба США може повертати бюлетені, якщо вони не відповідатимуть встановленим вимогам. Штатам також може знадобитися змінити дизайн бюлетенів, перенавчити працівників виборчих комісій та поінформувати виборців.

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Опоненти Трампа заявили, що продовжать оскаржувати його указ у судах. Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що боротьба проти дій адміністрації "ще далеко не завершена".

Суддя Верховного суду Кетанджі Браун Джексон розкритикувала рішення більшості, заявивши, що воно "вносить хаос і невизначеність у майбутні проміжні вибори". Очікується, що суперечка щодо правил голосування може знову повернутися до Верховного суду.

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