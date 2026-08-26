Верховний суд США дозволив Трампу просувати обмеження голосування поштою

$44.710.0552.160.09
ukenru
20:46 • 12773 перегляди
Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
18:20 • 28771 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
25 серпня, 17:20 • 24188 перегляди
Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
25 серпня, 16:36 • 17315 перегляди
У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
25 серпня, 15:05 • 20768 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
25 серпня, 12:05 • 28827 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
Ексклюзив
25 серпня, 11:07 • 26370 перегляди
У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
Ексклюзив
25 серпня, 09:51 • 25586 перегляди
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo
Ексклюзив
25 серпня, 09:25 • 24888 перегляди
Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу
25 серпня, 08:33 • 21824 перегляди
Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.2м/с
68%
753мм
Популярнi новини
Директор ЦРУ Джон Реткліфф вирушив до москви на борту C-1725 серпня, 14:25 • 3828 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 36498 перегляди
Не лише по москві: США просили Україну не бити по петербургу та північних регіонах рф у найближчі дні - ЗМІVideo25 серпня, 16:29 • 4048 перегляди
Борт спецзагону "росія" вилетів із "Внуково" слідом за літаком ВПС США - росЗМІ25 серпня, 17:52 • 6178 перегляди
У селі на Дніпропетровщині пролунав вибух: влада заявила про "воєнний злочин" та евакуацію людей19:11 • 10475 перегляди
Публікації
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома18:20 • 28770 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 36521 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище25 серпня, 14:06 • 27999 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo25 серпня, 13:15 • 29834 перегляди
Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена
Ексклюзив
25 серпня, 08:07 • 41733 перегляди
Актуальнi люди
Джон Реткліфф (політик)
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ірина Мудра
Володимир Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Іран
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті23:05 • 1022 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 56563 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 57009 перегляди
Він Дізель заявив, що готовий померти за доньку Пола Вокера та про їх особливий зв'язокPhoto24 серпня, 01:03 • 96660 перегляди
Сандра Буллок показала рідкісні фото дітей та розповіла про сімейне життяPhoto23 серпня, 01:04 • 103865 перегляди
Актуальне
Фільм
MIM-104 Patriot
The New York Times
SpaceX Starship
Financial Times

Верховний суд США дозволив Трампу просувати обмеження голосування поштою

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Суд скасував блокування ключових положень указу Трампа, але не визнав їх законними. Штати побоюються хаосу напередодні виборів 3 листопада.

Верховний суд США дозволив Трампу просувати обмеження голосування поштою

Верховний суд США скасував рішення федерального суду, яке блокувало ключові положення указу президента Дональда Трампа щодо обмеження голосування поштою. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Консервативна більшість суду погодилася з Міністерством юстиції, що нижчий суд передчасно заблокував ініціативу Трампа. Водночас Верховний суд не визначив, чи є самі майбутні обмеження законними.

Рішення створює правову невизначеність напередодні проміжних виборів 3 листопада. Понад десяток штатів уже у вересні мають почати надсилати виборцям бюлетені поштою.

Штати побоюються проблем із виборами

За новими правилами Поштова служба США може повертати бюлетені, якщо вони не відповідатимуть встановленим вимогам. Штатам також може знадобитися змінити дизайн бюлетенів, перенавчити працівників виборчих комісій та поінформувати виборців.

Трамп закликав республіканців "націоналізувати" вибори: NYT пояснило, що це означає03.02.26, 10:49 • 6292 перегляди

Опоненти Трампа заявили, що продовжать оскаржувати його указ у судах. Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що боротьба проти дій адміністрації "ще далеко не завершена".

Суддя Верховного суду Кетанджі Браун Джексон розкритикувала рішення більшості, заявивши, що воно "вносить хаос і невизначеність у майбутні проміжні вибори". Очікується, що суперечка щодо правил голосування може знову повернутися до Верховного суду.

Апеляційний суд США залишив у силі заборону на указ Трампа щодо голосування поштою26.07.26, 03:16 • 4516 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Вибори в США
Міністерство юстиції США
Верховний суд США
Bloomberg
Каліфорнія
Дональд Трамп