В США суд отменил запрет Трампа для СМИ в Белом доме и обязал восстановить доступ

Федеральный судья в четверг обязал президента США Дональда Трампа восстановить доступ к Белому дому для журналистов CNN, MS NOW и Politico, заявив, что его запрет для этих трех СМИ является неконституционным. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Окружной судья США Тим Келли вынес решение по делу, которое новостные организации подали, оспаривая запрет, объявленный президентом-республиканцем 18 сентября.

Келли обязал администрацию Трампа немедленно вернуть этим СМИ их журналистские пропуска и запретил должностным лицам применять запрет в течение 14 дней. Судья отверг утверждения правительства о том, что запрет был обусловлен соображениями национальной безопасности.

"Материалы дела не содержат фактических подтверждений утверждения ответчиков о том, что аннулирование постоянных пропусков истцов фактически защитит национальную безопасность или что национальная безопасность окажется под угрозой, если суд обяжет восстановить их пропуска на время рассмотрения этого дела", — сказал он, добавив, что сам Трамп заявлял: запрет был связан с "вероятным отсутствием правдивости и негативным характером" материалов этих СМИ.

Белый дом и представители СМИ не сразу ответили на запросы о комментариях.

Трамп ранее заявил в соцсетях, что эти СМИ "не должны иметь возможности постоянно писать или сообщать ВЫДУМКИ и ЛОЖЬ". В свою очередь, Министерство юстиции США пыталось обосновать запрет соображениями национальной безопасности.

Дополнение

CNN, MS NOW и Politico подали иск в федеральный суд в Вашингтоне в понедельник. Они утверждают, что запрет нарушает гарантированные Первой поправкой свободу слова и свободу прессы, а также право на надлежащее судебное разбирательство. СМИ просили суд временно отменить ограничения и восстановить их доступ к Белому дому.

На заседании в среду Келли заявил, что два решения Апелляционного суда США по округу Колумбия подтверждают право журналистов на надлежащее судебное разбирательство перед аннулированием их пресс-пропусков. По его словам, Белый дом, по всей видимости, не предоставил трем СМИ реальной возможности обжаловать решение.

Адвокат Министерства юстиции заявил, что администрация предоставила достаточное обоснование в письмах, направленных СМИ во вторник. Однако Келли отметил, что их отправили уже после аннулирования пропусков и подачи иска. В судебных документах Минюст также утверждал, что доступ к Белому дому является привилегией, а не правом, и президент имеет полномочия ограничивать его для СМИ.

Трамп запретил CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом