Три американські медіа подають позов проти адміністрації Трампа через обмеження доступу до Білого дому

Три медіа, яким Дональд Трамп заборонив вхід до Білого дому, оскаржують це рішення в суді. Видання CNN, MS NOW та Politico оприлюднили спільну заяву про намір подати позов щодо захисту Першої поправки до Конституції США, аби відновити доступ своїх кореспондентів. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.

Сьогодні вранці ми повідомили уряд про те, що подаємо позов для захисту наших прав, гарантованих Першою поправкою, та відстоювання принципу, що уряд не вирішує, про що преса має повідомляти чи публікувати - зазначено в спільній заяві видань.

У заяві йдеться, що Білий дім без попередження та належної процедури анулював акредитації журналістів через невдоволення опублікованими матеріалами. На думку редакцій, якщо не оскаржити це рішення, воно може становити загрозу для свободи преси та права громадськості на незалежну журналістику без втручання уряду.

Тепер організації звертаються до судді Окружного суду США у Вашингтоні з проханням якнайшвидше визнати заборону Трампа неконституційною та не допустити, щоб його помічники її виконували.

Речники Білого дому та Міністерства юстиції наразі не коментували цього.

Трамп заборонив CNN, MS NOW та Politico доступ до Білого дому