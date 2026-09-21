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Три американских СМИ подают иск против администрации Трампа из-за ограничений доступа в Белый дом

Киев • УНН

 • 2658 просмотра

Три американских СМИ оспаривают аннулирование аккредитаций и ограничение доступа в Белый дом. Они ссылаются на Первую поправку.

Три американских СМИ подают иск против администрации Трампа из-за ограничений доступа в Белый дом

Три СМИ, которым Дональд Трамп запретил вход в Белый дом, оспаривают это решение в суде. Издания CNN, MS NOW и Politico опубликовали совместное заявление о намерении подать иск для защиты Первой поправки к Конституции США, чтобы восстановить доступ своих корреспондентов. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Сегодня утром мы уведомили правительство о том, что подаем иск для защиты наших прав, гарантированных Первой поправкой, и отстаивания принципа, согласно которому правительство не решает, о чем пресса должна сообщать или публиковать

- указано в совместном заявлении изданий.

В заявлении говорится, что Белый дом без предупреждения и надлежащей процедуры аннулировал аккредитации журналистов из-за недовольства опубликованными материалами. По мнению редакций, если не оспорить это решение, оно может создать угрозу свободе прессы и праву общественности на независимую журналистику без вмешательства правительства.

Теперь организации обращаются к судье Окружного суда США в Вашингтоне с просьбой как можно скорее признать запрет Трампа неконституционным и не допустить, чтобы его помощники его исполняли.

Представители Белого дома и Министерства юстиции пока не комментировали это.

Трамп запретил CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом18.09.26, 22:37 • 8604 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты