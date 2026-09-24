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У США суд скасував заборону Трампа для медіа в Білому домі та зобов’язав відновити доступ

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

Федеральний суд визнав заборону Трампа для CNN, MS NOW і Politico неконституційною. Адміністрація має негайно відновити перепустки журналістів.

У США суд скасував заборону Трампа для медіа в Білому домі та зобов’язав відновити доступ

Федеральний суддя в четвер зобов’язав президента США Дональда Трампа відновити доступ до Білого дому для журналістів CNN, MS NOW і Politico, заявивши, що його заборона для цих трьох медіа, є неконституційною. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Окружний суддя США Тім Келлі виніс рішення у справі, яку новинні організації подали, оскаржуючи заборону, оголошену президентом-республіканцем 18 вересня.

Келлі зобов’язав адміністрацію Трампа негайно повернути цим медіа їхні журналістські перепустки та заборонив посадовцям застосовувати заборону протягом 14 днів. Суддя відхилив твердження уряду про те, що заборона була зумовлена міркуваннями національної безпеки.

"Матеріали справи не містять фактичних підтверджень твердження відповідачів про те, що анулювання постійних перепусток позивачів фактично захистить національну безпеку або що національна безпека опиниться під загрозою, якщо суд зобов’яже поновити їхні перепустки на час розгляду цієї справи", — сказав він, додавши, що сам Трамп заявляв: заборона була пов’язана з "імовірною відсутністю правдивості та негативним характером" матеріалів цих медіа.

Білий дім і представники медіа не одразу відповіли на запити про коментарі.

Трамп раніше заявив у соцмережах, що ці ЗМІ "не повинні мати можливості постійно писати чи повідомляти ВИГАДКИ та БРЕХНЮ". Натомість Міністерство юстиції США намагалося обґрунтувати заборону міркуваннями національної безпеки.

Доповнення

CNN, MS NOW та Politico подали позов до федерального суду у Вашингтоні в понеділок. Вони стверджують, що заборона порушує гарантовані Першою поправкою свободу слова і свободу преси, а також право на належний судовий розгляд. ЗМІ просили суд тимчасово скасувати обмеження та відновити їхній доступ до Білого дому.

На засіданні в середу Келлі заявив, що два рішення Апеляційного суду США округу Колумбія підтверджують право журналістів на належний судовий розгляд перед анулюванням їхніх пресперепусток. За його словами, Білий дім, схоже, не надав трьом ЗМІ реальної можливості оскаржити рішення.

Адвокат Міністерства юстиції заявив, що адміністрація надала достатнє обґрунтування у листах, надісланих ЗМІ у вівторок. Однак Келлі зазначив, що їх відправили вже після анулювання перепусток і подання позову. У судових документах Мін’юст також стверджував, що доступ до Білого дому є привілеєм, а не правом, і президент має повноваження обмежувати його для ЗМІ.

Трамп заборонив CNN, MS NOW та Politico доступ до Білого дому18.09.26, 22:37 • 8820 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Міністерство юстиції США
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки