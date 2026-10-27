В США в третий раз предъявили обвинения бывшему директору ФБР в раскрытии государственной тайны

Министерство юстиции США в третий раз пытается привлечь к уголовной ответственности бывшего директора ФБР Джеймса Коми. На этот раз его обвиняют в незаконной передаче секретной информации, связанной с национальной обороной. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на рассекреченные судебные документы, пишет УНН.

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Новые обвинения Коми предъявили еще 5 октября, однако подробности дела стали известны лишь после того, как федеральный суд разрешил обнародовать соответствующие материалы.

По версии Министерства юстиции, в октябре 2016 года тогдашний руководитель ФБР якобы поручил своим подчиненным передать журналисту The New York Times конфиденциальную информацию. Следователи считают, что это произошло во время попытки исправить неточности в материале Reuters.

Коми отрицает обвинения и требует закрыть дело

Бывший директор ФБР отверг все обвинения и назвал действия Министерства юстиции злоупотреблением властью.

Для меня ничего не изменилось. Я, как и прежде, невиновен, но я так же не боюсь этих людей и по-прежнему верю в независимую судебную систему – заявил Коми.

Его адвокаты подчеркивают, что обстоятельства предполагаемой утечки информации уже проверяли две федеральные прокуратуры, которые ранее отказались выдвигать обвинения.

Кроме того, защита считает, что дело должно быть закрыто в связи с истечением срока давности и нарушением процедуры предъявления обвинения.

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Это уже третья попытка американского Минюста привлечь Коми к уголовной ответственности.

Ранее против него возбудили дело из-за публикации в социальных сетях, которую правоохранители расценили как угрозу президенту Дональду Трампу.

Еще одно производство, связанное с якобы ложными показаниями Коми перед Конгрессом в 2020 году, завершилось неудачей из-за незаконного назначения прокурора, которая вела дело.

Критики администрации Трампа рассматривают уголовное преследование бывшего директора ФБР как возможную попытку давления на политических оппонентов президента.

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