У США втретє висунули звинувачення колишньому директору ФБР у розкритті держтаємниці
Київ • УНН
Мін’юст США втретє висунув Джеймсу Комі кримінальні звинувачення, пов’язані з передачею секретної інформації журналісту. Комі заперечує провину.
Міністерство юстиції США втретє намагається притягнути до кримінальної відповідальності колишнього директора ФБР Джеймса Комі. Цього разу його звинувачують у незаконній передачі секретної інформації, пов'язаної з національною обороною. Про це повідомляє The Hill із посиланням на розсекречені судові документи, пише УНН.
Деталі
Нові звинувачення Комі висунули ще 5 жовтня, однак подробиці справи стали відомі лише після того, як федеральний суд дозволив оприлюднити відповідні матеріали.
За версією Міністерства юстиції, у жовтні 2016 року тодішній керівник ФБР нібито доручив своїм підлеглим передати журналісту The New York Times конфіденційну інформацію. Слідчі вважають, що це сталося під час спроби виправити неточності в матеріалі Reuters.
Комі заперечує звинувачення та вимагає закрити справу
Колишній директор ФБР відкинув усі звинувачення та назвав дії Міністерства юстиції зловживанням владою.
Для мене нічого не змінилося. Я, як і раніше, невинний, але я так само не боюся цих людей і досі вірю в незалежну судову систему
Його адвокати наголошують, що обставини ймовірного витоку інформації вже перевіряли дві федеральні прокуратури, які раніше відмовилися висувати звинувачення.
Крім того, захист вважає, що справа має бути закрита через сплив строку давності та порушення процедури висунення обвинувачення.
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Це вже третя спроба американського Мін'юсту притягнути Комі до кримінальної відповідальності.
Раніше проти нього відкрили справу через допис у соціальних мережах, який правоохоронці розцінили як погрозу президенту Дональду Трампу.
Ще одне провадження, пов'язане з нібито неправдивими свідченнями Комі перед Конгресом у 2020 році, завершилося невдачею через незаконне призначення прокурорки, яка вела справу.
Критики адміністрації Трампа розглядають кримінальне переслідування колишнього директора ФБР як можливу спробу тиску на політичних опонентів президента.
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