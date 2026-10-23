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The Guardian

Двом екскерівникам ФБР висунули обвинувачення у справі Гантера Байдена

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Ніккі Флоріс і Бредлі Бенавідесу закидають неправдиві свідчення Конгресу. Йдеться про їхню обізнаність щодо розслідувань Гантера Байдена.

Двом екскерівникам ФБР висунули обвинувачення у справі Гантера Байдена

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення двом колишнім високопосадовцям ФБР у наданні неправдивих свідчень Конгресу щодо їхньої обізнаності про розслідування стосовно Гантера Байдена, сина колишнього президента США Джо Байдена. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

46-річній Ніккі Флоріс і 56-річному Бредлі Бенавідесу, які обіймали керівні посади у підрозділі контррозвідки ФБР, висунули обвинувачення у федеральному суді Вашингтона, округ Колумбія.

Згідно з кримінальною скаргою, вони нібито ввели в оману комітет Палати представників Конгресу США щодо ролі спеціальної групи ФБР із протидії іноземному впливу в розслідуваннях стосовно Гантера Байдена.

Суд закрив справу проти Гантера Байдена після президентського помилування 04.12.24, 02:47 • 18406 переглядiв

Ольга Розгон

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