Двом екскерівникам ФБР висунули обвинувачення у справі Гантера Байдена

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення двом колишнім високопосадовцям ФБР у наданні неправдивих свідчень Конгресу щодо їхньої обізнаності про розслідування стосовно Гантера Байдена, сина колишнього президента США Джо Байдена. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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46-річній Ніккі Флоріс і 56-річному Бредлі Бенавідесу, які обіймали керівні посади у підрозділі контррозвідки ФБР, висунули обвинувачення у федеральному суді Вашингтона, округ Колумбія.

Згідно з кримінальною скаргою, вони нібито ввели в оману комітет Палати представників Конгресу США щодо ролі спеціальної групи ФБР із протидії іноземному впливу в розслідуваннях стосовно Гантера Байдена.

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