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Двум бывшим руководителям ФБР предъявили обвинения по делу Хантера Байдена

Киев • УНН

 • 1586 просмотра

Никки Флорис и Брэдли Бенавидесу вменяют дачу ложных показаний Конгрессу. Речь идет об их осведомленности о расследованиях Хантера Байдена.

Двум бывшим руководителям ФБР предъявили обвинения по делу Хантера Байдена

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум бывшим высокопоставленным сотрудникам ФБР в даче ложных показаний Конгрессу относительно их осведомлённости о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

46-летней Никки Флорис и 56-летнему Брэдли Бенавидесу, занимавшим руководящие должности в подразделении контрразведки ФБР, предъявили обвинения в федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия.

Согласно уголовной жалобе, они якобы ввели в заблуждение комитет Палаты представителей Конгресса США относительно роли специальной группы ФБР по противодействию иностранному влиянию в расследованиях в отношении Хантера Байдена.

Суд закрыл дело против Гантера Байдена после президентского помилования04.12.24, 02:47 • 18409 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаКриминал и ЧП
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Конгресс Соединенных Штатов Америки
Reuters
Вашингтон
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