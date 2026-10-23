Двум бывшим руководителям ФБР предъявили обвинения по делу Хантера Байдена

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум бывшим высокопоставленным сотрудникам ФБР в даче ложных показаний Конгрессу относительно их осведомлённости о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

46-летней Никки Флорис и 56-летнему Брэдли Бенавидесу, занимавшим руководящие должности в подразделении контрразведки ФБР, предъявили обвинения в федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия.

Согласно уголовной жалобе, они якобы ввели в заблуждение комитет Палаты представителей Конгресса США относительно роли специальной группы ФБР по противодействию иностранному влиянию в расследованиях в отношении Хантера Байдена.

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