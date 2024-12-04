Суд закрыл дело против Гантера Байдена после президентского помилования

ukenru
Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 67404 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 106723 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 131219 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 155886 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 127566 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
 • 123139 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
 • 114630 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
 • 143438 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
 • 104615 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 134032 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве из горящего офисного здания спасли заблокированную женщину

В Киеве из горящего офисного здания спасли заблокированную женщину

 • 16584 просмотра
российские командиры выдают солдатам инструкции для" почетного " самоубийства

российские командиры выдают солдатам инструкции для" почетного " самоубийства

 • 28755 просмотра
Оккупанты накапливают силы у Часового Яра: что происходит на фронте

Оккупанты накапливают силы у Часового Яра: что происходит на фронте

 • 32967 просмотра
Предусматривает помощь на более 800 млн долларов: США и Украина подписали "энергетический меморандум"

Предусматривает помощь на более 800 млн долларов: США и Украина подписали "энергетический меморандум"

 • 17322 просмотра
"Доообра ферма": как украинские крафтовые сыры завоевывают мир

"Доообра ферма": как украинские крафтовые сыры завоевывают мир

 • 19750 просмотра
публикации
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 84911 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 131219 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 155886 просмотра
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

 • 143438 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 185658 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

20:17 • 11527 просмотра
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

 • 108946 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

 • 108644 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 115045 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 112614 просмотра
Актуальное
Суд закрыл дело против Гантера Байдена после президентского помилования

Суд закрыл дело против Гантера Байдена после президентского помилования

Киев  •  УНН

 • 590 просмотра

Read in English

Федеральный суд прекратил судебное разбирательство против Хантера Байдена после президентского помилования. Сын президента ранее был признан виновным в незаконном владении оружием и лжи об употреблении наркотиков.

В США судья закрыл дело против 54-летнего Хантера Байдена после того, как президент Джо Байден помиловал своего сына. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

В кратком приказе федеральный судья Мэри Эллен Норейка прекратила все судебные разбирательства, сославшись на исполнительный акт о помиловании, предоставленный президентом Байденом.

Издание напоминает, что Хантера Байдена в июне признали виновным во лжи относительно употребления запрещенных наркотиков при покупке оружия шесть лет назад, а также в незаконном владении им. В 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra 38spl Байден-младший в федеральной анкете отметил, что не употребляет и не зависит от наркотиков. После этого он незаконно владел оружием в течение 11 дней. 

The Hill также подчеркивает, что решение Байдена о помиловании стало радикальным отходом от предыдущих заявлений президента о том, что он позволит судебным процессам против его сына продолжаться. При этом, президент заявил, что верит в правосудие, но также считает, что политика повлияла на дело его сына.

Напомним

Ранее президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, осужденного за незаконное хранение оружия и налоговые нарушения. Это решение вызвало споры из-за политического резонанса дела.

Хантер Байден не признает себя виновным в уклонении от уплаты налогов11 янв. 2024, 23:18 • 31263 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты