Суд закрыл дело против Гантера Байдена после президентского помилования
Киев • УНН
Федеральный суд прекратил судебное разбирательство против Хантера Байдена после президентского помилования. Сын президента ранее был признан виновным в незаконном владении оружием и лжи об употреблении наркотиков.
В США судья закрыл дело против 54-летнего Хантера Байдена после того, как президент Джо Байден помиловал своего сына. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.
Детали
В кратком приказе федеральный судья Мэри Эллен Норейка прекратила все судебные разбирательства, сославшись на исполнительный акт о помиловании, предоставленный президентом Байденом.
Издание напоминает, что Хантера Байдена в июне признали виновным во лжи относительно употребления запрещенных наркотиков при покупке оружия шесть лет назад, а также в незаконном владении им. В 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra 38spl Байден-младший в федеральной анкете отметил, что не употребляет и не зависит от наркотиков. После этого он незаконно владел оружием в течение 11 дней.
The Hill также подчеркивает, что решение Байдена о помиловании стало радикальным отходом от предыдущих заявлений президента о том, что он позволит судебным процессам против его сына продолжаться. При этом, президент заявил, что верит в правосудие, но также считает, что политика повлияла на дело его сына.
Напомним
Ранее президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, осужденного за незаконное хранение оружия и налоговые нарушения. Это решение вызвало споры из-за политического резонанса дела.
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