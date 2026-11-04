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Триумфальную арку Трампа в Вашингтоне не успеют достроить до окончания его президентства

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Строительство 76-метровой арки продлится около трёх лет и завершится после президентства Трампа. Проект оспаривается в судах.

Триумфальную арку Трампа в Вашингтоне не успеют достроить до окончания его президентства

Строительство 76-метровой Триумфальной арки в Вашингтоне, инициированное президентом США Дональдом Трампом, не завершат до конца его второго президентского срока. Реализация проекта продлится около 3 лет. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Reuters, пишет УНН.

Подробности

По информации Министерства юстиции США, подготовительные работы могут начаться уже на этой или следующей неделе. В то же время первые 6–8 месяцев планируют потратить на земляные работы и обустройство фундамента.

Непосредственное возведение наземной части сооружения начнется не ранее мая 2027 года. Если проект реализуют, 76-метровая арка станет крупнейшей триумфальной аркой в мире.

Строительство вызвало сопротивление

Инициатива Трампа по возведению монументальной арки столкнулась со значительным сопротивлением. Противники проекта уже пытались заблокировать строительство через суд.

Несмотря на споры, администрация президента продолжает подготовку к реализации проекта.

Второй президентский срок Дональда Трампа завершается в январе 2029 года, тогда как завершение строительства арки ожидается позднее.

Суд в США заблокировал Трампу реконструкцию поля для гольфа в Вашингтоне27.10.26, 13:23 • 5908 просмотров

Степан Гафтко

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Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты