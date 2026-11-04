Триумфальную арку Трампа в Вашингтоне не успеют достроить до окончания его президентства
Киев • УНН
Строительство 76-метровой арки продлится около трёх лет и завершится после президентства Трампа. Проект оспаривается в судах.
Строительство 76-метровой Триумфальной арки в Вашингтоне, инициированное президентом США Дональдом Трампом, не завершат до конца его второго президентского срока. Реализация проекта продлится около 3 лет. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Reuters, пишет УНН.
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По информации Министерства юстиции США, подготовительные работы могут начаться уже на этой или следующей неделе. В то же время первые 6–8 месяцев планируют потратить на земляные работы и обустройство фундамента.
Непосредственное возведение наземной части сооружения начнется не ранее мая 2027 года. Если проект реализуют, 76-метровая арка станет крупнейшей триумфальной аркой в мире.
Строительство вызвало сопротивление
Инициатива Трампа по возведению монументальной арки столкнулась со значительным сопротивлением. Противники проекта уже пытались заблокировать строительство через суд.
Несмотря на споры, администрация президента продолжает подготовку к реализации проекта.
Второй президентский срок Дональда Трампа завершается в январе 2029 года, тогда как завершение строительства арки ожидается позднее.
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