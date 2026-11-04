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The Guardian
Eurofighter Typhoon

Тріумфальну арку Трампа у Вашингтоні не встигнуть добудувати до завершення його президентства

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Будівництво 76-метрової арки триватиме близько трьох років і завершиться після президентства Трампа. Проєкт оскаржують у судах.

Тріумфальну арку Трампа у Вашингтоні не встигнуть добудувати до завершення його президентства

Будівництво 76-метрової Тріумфальної арки у Вашингтоні, яку ініціював президент США Дональд Трамп, не завершать до кінця його другого президентського терміну. Реалізація проєкту триватиме близько 3 років. Про це повідомляє Yle із посиланням на Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією Міністерства юстиції США, підготовчі роботи можуть розпочатися вже цього тижня або наступного. Водночас перші 6–8 місяців планують витратити на земляні роботи та облаштування фундаменту.

Безпосереднє зведення наземної частини споруди розпочнеться не раніше травня 2027 року. Якщо проєкт реалізують, 76-метрова арка стане найбільшою тріумфальною аркою у світі.

Будівництво викликало спротив

Ініціатива Трампа зі спорудження монументальної арки зіткнулася зі значним опором. Противники проєкту вже намагалися заблокувати будівництво через суд.

Попри суперечки, адміністрація президента продовжує підготовку до реалізації проєкту.

Другий президентський термін Дональда Трампа завершується у січні 2029 року, тоді як завершення будівництва арки очікується пізніше.

Суд у США заблокував Трампу реконструкцію поля для гольфу у Вашингтоні27.10.26, 13:23 • 5908 переглядiв

Степан Гафтко

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Reuters
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