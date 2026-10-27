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Суд у США заблокував Трампу реконструкцію поля для гольфу у Вашингтоні

Київ • УНН

 • 1268 перегляди

Суддя Ана Рейєс заборонила адміністрації Трампа вирубувати дерева й закривати East Potomac без попередження суду за 10 днів.

Суд у США заблокував Трампу реконструкцію поля для гольфу у Вашингтоні

У США федеральний суддя 26 жовтня ввечері тимчасово заборонив адміністрації Трампа вирубувати додаткові дерева або закривати громадське поле для гольфу East Potomac, яке президент США має намір модернізувати до рівня чемпіонського. Про це УНН пише з посиланням на Politico.

Деталі

Суддя Ана Рейєс у своєму довгому та різкому висновку визнала, що публічні заяви президента США суперечать твердженням адміністрації в суді про те, що вирубка понад 400 дерев на початку цього місяця була плановим технічним обслуговуванням, а не підготовкою до грандіозного бачення президента щодо поля для гольфу East Potomac.

"Рідко, якщо взагалі коли-небудь, Міністерство юстиції США закликало федеральний суд не вірити чинному президенту, - написала вона. - І все ж, ми тут".

Що передувало

Група з охорони природи та двоє місцевих жителів попросили суд заборонити подальшу вирубку дерев після того, як Міністерство внутрішніх справ США на початку цього місяця вирубало понад 400 дерев у стислі терміни.

Раніше цього місяця Рейєс розкритикувала адміністрацію за вирубку дерев і скептично поставилася до аргументів уряду в суді про те, що це було частиною давнього плану очищення історичного поля для гольфу.

Після напруженого слухання адміністрація попросила суддю — призначену адміністрацією Байдена — взяти самовідвід від розгляду справи, посилаючись на упередженість. Вона відхилила це прохання.

Трамп кілька разів висловлювався у судовій справі, зокрема оголосив у соціальних мережах, що поле для гольфу буде закрито 15 листопада на 15-місячну реконструкцію.

Про яке поле для гольфу йдеться

Поле для гольфу East Potomac є найвизначнішим з трьох громадських полів, що належать Службі національних парків США (NPS) у Вашингтоні. Минулого року Трамп реквізував їх, звинувативши некомерційну організацію National Links Trust у несплаті орендної плати, хоча NPS дозволила некомерційній організації компенсувати орендну плату, інвестуючи в ремонт полів для гольфу.

106-річне поле для гольфу, що належить Службі національних парків, є частиною ширших зусиль Трампа, спрямованих на те, щоб залишити архітектурний відбиток на столиці країни, поряд з новою бальною залою Білого дому та запропонованою тріумфальною аркою.

Але ці зусилля були уповільнені запеклими судовими позовами, що досліджують межі президентських повноважень.

Що далі

Рейєс у понеділок заявила, що уряд повинен повідомити суд за 10 днів до закриття поля або внесення "незворотних змін".

Верховний суд США знову дозволив Трампу продовжити будівництво бальної зали Білого дому01.09.26, 01:38 • 4435 переглядiв

Юлія Шрамко

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