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Суд в США заблокировал Трампу реконструкцию поля для гольфа в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Судья Ана Рейес запретила администрации Трампа вырубать деревья и закрывать East Potomac без предварительного уведомления суда за 10 дней.

Суд в США заблокировал Трампу реконструкцию поля для гольфа в Вашингтоне

Вечером 26 октября федеральный судья в США временно запретила администрации Трампа вырубать дополнительные деревья или закрывать общественное поле для гольфа East Potomac, которое президент США намерен модернизировать до чемпионского уровня. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Судья Ана Рейес в своем длинном и резком заключении признала, что публичные заявления президента США противоречат утверждениям администрации в суде о том, что вырубка более 400 деревьев в начале этого месяца была плановым техническим обслуживанием, а не подготовкой к грандиозному замыслу президента относительно поля для гольфа East Potomac.

"Редко, если вообще когда-либо, Министерство юстиции США призывало федеральный суд не верить действующему президенту, — написала она. — И все же мы здесь".

Что предшествовало

Природоохранная группа и двое местных жителей попросили суд запретить дальнейшую вырубку деревьев после того, как Министерство внутренних дел США в начале этого месяца в сжатые сроки вырубило более 400 деревьев.

Ранее в этом месяце Рейес раскритиковала администрацию за вырубку деревьев и скептически отнеслась к аргументам правительства в суде о том, что это было частью давнего плана по расчистке исторического поля для гольфа.

После напряженного слушания администрация попросила судью — назначенную администрацией Байдена — взять самоотвод от рассмотрения дела, сославшись на предвзятость. Она отклонила эту просьбу.

Трамп несколько раз высказывался по делу, в частности объявил в социальных сетях, что поле для гольфа будет закрыто 15 ноября на 15-месячную реконструкцию.

О каком поле для гольфа идет речь

Поле для гольфа East Potomac является самым известным из трех общественных полей, принадлежащих Службе национальных парков США (NPS) в Вашингтоне. В прошлом году Трамп реквизировал их, обвинив некоммерческую организацию National Links Trust в неуплате арендной платы, хотя NPS разрешила некоммерческой организации компенсировать арендную плату, инвестируя в ремонт полей для гольфа.

106-летнее поле для гольфа, принадлежащее Службе национальных парков, является частью более широких усилий Трампа, направленных на то, чтобы оставить архитектурный отпечаток на столице страны, наряду с новым бальным залом Белого дома и предложенной триумфальной аркой.

Однако эти усилия были замедлены ожесточенными судебными исками, в которых изучаются пределы президентских полномочий.

Что дальше

В понедельник Рейес заявила, что правительство должно уведомить суд за 10 дней до закрытия поля или внесения "необратимых изменений".

Верховный суд США вновь разрешил Трампу продолжить строительство бального зала Белого дома01.09.26, 01:38 • 4435 просмотров

Юлия Шрамко

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