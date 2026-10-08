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США предъявили Мадуро и его жене обвинения в сговоре с целью применения пыток

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Мадуро и Флорес обвинили в создании системы репрессий и пытках политических оппонентов и граждан США. Им также вменяют наркоторговлю.

США предъявили Мадуро и его жене обвинения в сговоре с целью применения пыток
Фото: EPA/STRINGER

Минюст США предъявил экс-президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене новые обвинения — в сговоре с целью пыток политических противников и американских граждан. Об этом заявил генеральный прокурор США Тодд Бланш, передает УНН.

Детали

По версии американской прокуратуры, Мадуро и Флорес были причастны к созданию системы репрессий, которая включала произвольные задержания, насилие и пытки, использовавшиеся для сохранения власти.

В обвинительном заключении говорится о том, что в 2013 году Мадуро распорядился арестовать венесуэльского офицера, которого подозревал в подготовке государственного переворота. По данным прокуратуры, сотрудники военной контрразведки около 20 раз ударили задержанного электрическим током, а также подвешивали его за руки и ноги на несколько минут.

Другой эпизод касается гражданина США, задержанного при въезде в Венесуэлу в 2022 году. Его обвинили в подготовке покушения на Мадуро. Как утверждает прокуратура, во время допросов сотрудники военной контрразведки избивали американца и применяли электрический ток, в том числе к его конечностям и половым органам.

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"Только что было рассекречено заменяющее обвинительное заключение, в котором Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью применения пыток, включая предполагаемые пытки граждан США на протяжении более двух десятилетий, в дополнение к уже предъявленным обвинениям в незаконном обороте наркотиков и преступлениях. С момента их захвата и ареста Министерство юстиции США работает над установлением масштабов предполагаемых преступлений, совершенных ими против народа Венесуэлы и Соединенных Штатов, а эти дополнительные обвинения отражают приверженность этой администрации обеспечению правосудия для жертв пыток, нарко-терроризма и организованной преступности", — написал Бланш.

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Антонина Туманова

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