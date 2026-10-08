США висунули Мадуро та його дружині звинувачення у змові щодо тортур
Київ • УНН
Мадуро та Флорес звинуватили у створенні системи репресій і тортурах політичних опонентів та громадян США. Їм також закидають наркоторгівлю.
Мін'юст США висунув експрезиденту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині нові звинувачення — у змові з метою тортур політичних супротивників та американських громадян. Про це заявив генеральний прокурор США Тодд Бланш, передає УНН.
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За версією американської прокуратури, Мадуро та Флорес були причетні до створення системи репресій, що включала довільні затримання, насильство та тортури, які використовувалися для збереження влади.
У обвинувальному висновку йдеться про те, що в 2013 році Мадуро розпорядився заарештувати венесуельського офіцера, якого підозрював у підготовці державного перевороту. За даними прокуратури, співробітники військової контррозвідки близько 20 разів ударили затриманого електричним струмом, а також підвішували його за руки та ноги на кілька хвилин.
Інший епізод стосується громадянина США, затриманого під час в'їзду до Венесуели 2022 року. Його звинуватили у підготовці замаху на Мадуро. Як стверджує прокуратура, під час допитів співробітники військової контррозвідки били американця та застосовували електричний струм, у тому числі до його кінцівок та статевих органів.
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"Щойно було розсекречено замінний обвинувальний акт, у якому Ніколасу Мадуро та його дружині Силії Флорес пред'явлені звинувачення у змові з метою застосування тортур, включаючи передбачувані тортури громадян США протягом більше двох десятиліть, на додаток до вже пред'явлених звинувачень у незаконному обігу наркотиків та злочинах. З моменту їх захоплення та арешту Міністерство юстиції США працює над встановленням масштабів передбачуваних злочинів, скоєних ними проти народу Венесуели та Сполучених Штатів, а ці додаткові звинувачення відображають відданість цій адміністрації забезпеченню правосуддя для жертв тортур, нарко-тероризму та організованої злочинності", - написав Бланш.
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