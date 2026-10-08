США висунули Мадуро та його дружині звинувачення у змові щодо тортур

$44.860.0850.160.48
ukenru
18:06 • 5174 перегляди
Зустріч української команди із Кушнером і Віткоффом - хто представить Київ та чи приєднаються європейці
17:23 • 11874 перегляди
Частина областей завтра знову сидітиме без світла - де і як діятимуть графіки
15:10 • 21470 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Омського НПЗ за 2500 км від України - що відомо про заводVideo
14:57 • 17856 перегляди
Окупанти атакували дроном будівлю Запорізької облради, влучили у гербPhoto
14:49 • 13705 перегляди
У рф почалися масштабні проблеми з інтернетом після атаки на дата-центр "Яндексу" - які сервіси не працюютьPhoto
13:55 • 23917 перегляди
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"
13:14 • 15747 перегляди
Сили оборони за допомогою далекобійних БПЛА FP-1 уразили найбільший НПЗ в росіїVideo
13:14 • 11907 перегляди
Пільговий тариф на світло для українців поки залишиться без змін - скільки доведеться платити
8 жовтня, 12:58 • 11301 перегляди
Переговорна команда України вирушає до США ще до кінця тижня - Зеленський
8 жовтня, 12:55 • 10043 перегляди
Справа “Форест Гамп” - за Мудру внесли 20 млн гривень застави
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.9м/с
51%
747мм
Популярнi новини
Талант "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнакиVideo13:25 • 17776 перегляди
Меган Маркл вперше з’явилася на публіці після повернення до Британії - її помітили з Малалою ЮсуфзайPhoto13:55 • 15932 перегляди
Xbox запускає новий підрозділ з фільмів та серіалів13:59 • 14543 перегляди
Президент Польщі Навроцький провів тренування з легендою боксу Пак'яоPhotoVideo14:34 • 13684 перегляди
Давньогрецькі боги, роуд-муві та Царство Мертвих - вийшов перший тизер нового фільму Павла Острікова "Трагедія"PhotoVideo16:39 • 9990 перегляди
Публікації
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"13:55 • 23916 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo8 жовтня, 12:39 • 21653 перегляди
Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
Ексклюзив
8 жовтня, 07:36 • 42025 перегляди
Варіанти коротких мандрівокPhoto7 жовтня, 17:59 • 67289 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
7 жовтня, 16:15 • 63249 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Мудра
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Білий дім вважає ворогом будь-кого, хто використовує термін "штучний інтелект" - ТрампPhoto18:25 • 1328 перегляди
Давньогрецькі боги, роуд-муві та Царство Мертвих - вийшов перший тизер нового фільму Павла Острікова "Трагедія"PhotoVideo16:39 • 10017 перегляди
Президент Польщі Навроцький провів тренування з легендою боксу Пак'яоPhotoVideo14:34 • 13703 перегляди
Xbox запускає новий підрозділ з фільмів та серіалів13:59 • 14560 перегляди
Меган Маркл вперше з’явилася на публіці після повернення до Британії - її помітили з Малалою ЮсуфзайPhoto13:55 • 15947 перегляди
Актуальне
Starlink
Серіали
Фільм
Опалення
Дія (сервіс)

США висунули Мадуро та його дружині звинувачення у змові щодо тортур

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Мадуро та Флорес звинуватили у створенні системи репресій і тортурах політичних опонентів та громадян США. Їм також закидають наркоторгівлю.

США висунули Мадуро та його дружині звинувачення у змові щодо тортур
Фото: EPA/STRINGER

Мін'юст США висунув експрезиденту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині нові звинувачення — у змові з метою тортур політичних супротивників та американських громадян. Про це заявив генеральний прокурор США Тодд Бланш, передає УНН.

Деталі

За версією американської прокуратури, Мадуро та Флорес були причетні до створення системи репресій, що включала довільні затримання, насильство та тортури, які використовувалися для збереження влади.

У обвинувальному висновку йдеться про те, що в 2013 році Мадуро розпорядився заарештувати венесуельського офіцера, якого підозрював у підготовці державного перевороту. За даними прокуратури, співробітники військової контррозвідки близько 20 разів ударили затриманого електричним струмом, а також підвішували його за руки та ноги на кілька хвилин.

Інший епізод стосується громадянина США, затриманого під час в'їзду до Венесуели 2022 року. Його звинуватили у підготовці замаху на Мадуро. Як стверджує прокуратура, під час допитів співробітники військової контррозвідки били американця та застосовували електричний струм, у тому числі до його кінцівок та статевих органів.

США заявили, що Мадуро не має імунітету від переслідування у справі про наркотероризм04.10.26, 02:17 • 6328 переглядiв

"Щойно було розсекречено замінний обвинувальний акт, у якому Ніколасу Мадуро та його дружині Силії Флорес пред'явлені звинувачення у змові з метою застосування тортур, включаючи передбачувані тортури громадян США протягом більше двох десятиліть, на додаток до вже пред'явлених звинувачень у незаконному обігу наркотиків та злочинах. З моменту їх захоплення та арешту Міністерство юстиції США працює над встановленням масштабів передбачуваних злочинів, скоєних ними проти народу Венесуели та Сполучених Штатів, а ці додаткові звинувачення відображають відданість цій адміністрації забезпеченню правосуддя для жертв тортур, нарко-тероризму та організованої злочинності", - написав Бланш.

У США призначили дату початку судового процесу над президентом Венесуели Ніколасом Мадуро22.07.26, 21:03 • 6979 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Теракт
Санкції
Міністерство юстиції США
Венесуела