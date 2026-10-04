США заявили, що Мадуро не має імунітету від переслідування у справі про наркотероризм

Американські прокурори заявили, що колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро не має імунітету від кримінального переслідування у США. Прокуратура виступила проти його спроби домогтися закриття справи про наркотероризм, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Адвокати Мадуро наполягають, що він має імунітет як глава суверенної держави. Однак прокурори назвали його та дружину Сілію Флорес "колишніми недобросовісними чиновниками колишньої держави-ізгоя, які не мають права на імунітет".

Чому Мадуро відмовляють в імунітеті

США посилаються на рішення Вашингтона ще у 2019 році припинити офіційно визнавати Мадуро главою Венесуели. Нинішній уряд країни також не звертався з вимогою надати йому імунітет.

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63-річного Мадуро та 69-річну Флорес захопили американські військові під час рейду 3 січня. Зараз вони перебувають у федеральній в'язниці в Брукліні в очікуванні суду.

Їх звинувачують у змові з метою імпорту кокаїну, наркотероризмі та злочинах, пов'язаних із кулеметами й руйнівними пристроями. Прокуратура також стверджує, що Мадуро співпрацював з угрупованнями, які США визнали терористичними організаціями.

Мадуро та Флорес провину не визнають і просять закрити справу. У разі обвинувального вироку їм може загрожувати довічне ув'язнення.

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