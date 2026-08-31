Мадуро показав фото з американської в'язниці – у мережі запитують, як він зміг їх опублікувати

Колишній лідер Венесуели Ніколас Мадуро оприлюднив фотографії з в'язниці у Нью-Йорку, де його утримують після захоплення американськими силами. Знімки викликали запитання у користувачів соцмереж щодо того, як ув'язнений зміг зробити та опублікувати фотографії, повідомляє The Independent, пише УНН.

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На 2 фотографіях Мадуро позує у сірому спортивному костюмі та показує руками знак миру. Він також заявив, що "тримається стійко" та передає знімки своїм онукам і прихильникам.

Водночас фотографії виявилися не новими. Позначки часу свідчать, що їх зробили ще 25 червня, хоча опублікували лише 30 серпня. Коли саме Мадуро написав супровідне повідомлення, невідомо.

У мережі звернули увагу на час публікації

Користувачі соцмереж почали запитувати, яким чином Мадуро, перебуваючи під вартою у США, отримав можливість зробити фотографії та передати повідомлення для публікації. Офіційного пояснення цього наразі немає.

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Також увагу привернуло те, що фотографії з'явилися через кілька днів після оголошення про нову нафтову угоду між США та Венесуелою, яка передбачає розширення американського доступу до венесуельських нафтових родовищ.

Нагадаємо

Мадуро та його дружину Сілію Флорес захопили під час американської військової операції в Каракасі у січні. У США їх звинувачують у змові з метою наркотероризму та ввезення кокаїну. Обоє не визнали провину, а початок судового процесу запланований на 1 червня 2027 року.