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Мадуро показал фотографии из американской тюрьмы — в сети спрашивают, как ему удалось их опубликовать

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

Мадуро обнародовал фотографии из американской тюрьмы, сделанные ещё 25 июня. Пользователи спрашивают, как он передал их для публикации.

Мадуро показал фотографии из американской тюрьмы — в сети спрашивают, как ему удалось их опубликовать

Бывший лидер Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал фотографии из тюрьмы в Нью-Йорке, где его содержат после захвата американскими силами. Снимки вызвали вопросы у пользователей соцсетей относительно того, как заключённый смог сделать и опубликовать фотографии, сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

На 2 фотографиях Мадуро позирует в сером спортивном костюме и показывает руками знак мира. Он также заявил, что "держится стойко", и передаёт снимки своим внукам и сторонникам.

В то же время фотографии оказались не новыми. Отметки времени свидетельствуют, что их сделали ещё 25 июня, хотя опубликовали лишь 30 августа. Когда именно Мадуро написал сопроводительное сообщение, неизвестно.

В сети обратили внимание на время публикации

Пользователи соцсетей начали спрашивать, каким образом Мадуро, находясь под стражей в США, получил возможность сделать фотографии и передать сообщение для публикации. Официального объяснения этому пока нет.

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Также внимание привлекло то, что фотографии появились через несколько дней после объявления о новом нефтяном соглашении между США и Венесуэлой, которое предусматривает расширение американского доступа к венесуэльским нефтяным месторождениям.

Напомним

Мадуро и его жену Силию Флорес захватили во время американской военной операции в Каракасе в январе. В США их обвиняют в сговоре с целью наркоторгового терроризма и ввоза кокаина. Оба не признали вину, а начало судебного процесса запланировано на 1 июня 2027 года.

Степан Гафтко

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