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США заявили, что Мадуро не имеет иммунитета от преследования по делу о наркоторроризме

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Прокуроры США заявили, что Николас Мадуро и Силия Флорес не имеют иммунитета. Их обвиняют в наркоторроризме и заговоре.

США заявили, что Мадуро не имеет иммунитета от преследования по делу о наркоторроризме

Американские прокуроры заявили, что бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро не обладает иммунитетом от уголовного преследования в США. Прокуратура выступила против его попытки добиться закрытия дела о нар​​котерроризме, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Адвокаты Мадуро настаивают, что он обладает иммунитетом как глава суверенного государства. Однако прокуроры назвали его и его супругу Силию Флорес «бывшими недобросовестными чиновниками бывшего государства-изгоя, которые не имеют права на иммунитет».

Почему Мадуро отказывают в иммунитете

США ссылаются на решение Вашингтона еще в 2019 году прекратить официально признавать Мадуро главой Венесуэлы. Нынешнее правительство страны также не обращалось с требованием предоставить ему иммунитет.

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63-летнего Мадуро и 69-летнюю Флорес захватили американские военные во время рейда 3 января. Сейчас они находятся в федеральной тюрьме в Бруклине в ожидании суда.

Их обвиняют в заговоре с целью импорта кокаина, нар​​котерроризме и преступлениях, связанных с пулеметами и разрушительными устройствами. Прокуратура также утверждает, что Мадуро сотрудничал с группировками, которые США признали террористическими организациями.

Мадуро и Флорес не признают вину и просят закрыть дело. В случае обвинительного приговора им может грозить пожизненное заключение.

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Степан Гафтко

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