США заявили, что Мадуро не имеет иммунитета от преследования по делу о наркоторроризме
Киев • УНН
Прокуроры США заявили, что Николас Мадуро и Силия Флорес не имеют иммунитета. Их обвиняют в наркоторроризме и заговоре.
Американские прокуроры заявили, что бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро не обладает иммунитетом от уголовного преследования в США. Прокуратура выступила против его попытки добиться закрытия дела о наркотерроризме, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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Адвокаты Мадуро настаивают, что он обладает иммунитетом как глава суверенного государства. Однако прокуроры назвали его и его супругу Силию Флорес «бывшими недобросовестными чиновниками бывшего государства-изгоя, которые не имеют права на иммунитет».
Почему Мадуро отказывают в иммунитете
США ссылаются на решение Вашингтона еще в 2019 году прекратить официально признавать Мадуро главой Венесуэлы. Нынешнее правительство страны также не обращалось с требованием предоставить ему иммунитет.
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63-летнего Мадуро и 69-летнюю Флорес захватили американские военные во время рейда 3 января. Сейчас они находятся в федеральной тюрьме в Бруклине в ожидании суда.
Их обвиняют в заговоре с целью импорта кокаина, наркотерроризме и преступлениях, связанных с пулеметами и разрушительными устройствами. Прокуратура также утверждает, что Мадуро сотрудничал с группировками, которые США признали террористическими организациями.
Мадуро и Флорес не признают вину и просят закрыть дело. В случае обвинительного приговора им может грозить пожизненное заключение.
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