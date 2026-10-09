Экс-принц Эндрю получил 302 тысячи фунтов стерлингов компенсации за отказ от аренды королевской резиденции

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор получил 302 000 фунтов стерлингов компенсации после того, как его договор аренды бывшей резиденции Royal Lodge в Виндзоре был официально расторгнут, сообщил представитель Crown Estate. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

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Бывший принц покинул Royal Lodge в начале этого года и в настоящее время проживает в поместье Сандрингем. Эндрю полностью освободил недвижимость и выплатил 1,8 миллиона фунтов стерлингов за ремонт и восстановительные работы.

Отмечается, что Эндрю имел право на компенсацию, поскольку согласно условиям договора аренды он досрочно отказался от него в течение первых 25 лет.

Эндрю прожил в 30-комнатном особняке на территории Виндзорского поместья более 20 лет.

Договор аренды Royal Lodge завершён, и теперь наше внимание сосредоточено на будущем использовании этой недвижимости и возможностях получения дополнительной финансовой выгоды для страны благодаря её досрочному возврату - заявил представитель Crown Estate.

Бывший принц выехал из Royal Lodge в феврале, навсегда переехав в графство Норфолк. Теперь он живёт в доме на территории поместья Сандрингем.

Переезд состоялся после того, как в октябре прошлого года Букингемский дворец сообщил, что Эндрю было направлено официальное уведомление с требованием отказаться от аренды Royal Lodge.

Король Британии лишил принца Эндрю титула.

Это произошло после того, как Министерство юстиции США обнародовало документы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном, осуждённым за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В документах содержались обвинения против Эндрю, выдвинутые одной из жертв миллиардера.

Эндрю всегда отрицал выдвинутые против него обвинения.

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