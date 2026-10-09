Експринц Ендрю отримав £302 тисячі компенсації за відмову від оренди королівської резиденції
Київ • УНН
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор залишив Royal Lodge та отримав £302 тисячі компенсації за дострокове розірвання договору. На ремонт він сплатив £1,8 млн.
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор отримав 302 000 фунтів стерлінгів компенсації після того, як його договір оренди колишньої резиденції Royal Lodge у Віндзорі було офіційно розірвано, повідомив представник Crown Estate. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Колишній принц залишив Royal Lodge на початку цього року й наразі проживає в маєтку Сандрінгем. Ендрю повністю звільнив нерухомість і сплатив 1,8 мільйона фунтів стерлінгів за ремонт та відновлювальні роботи.
Зазначається, що Ендрю мав право на компенсацію, оскільки, згідно з умовами договору оренди, він достроково відмовився від нього протягом перших 25 років.
Ендрю прожив у 30-кімнатному особняку на території Віндзорського маєтку понад 20 років.
Договір оренди Royal Lodge завершено, і тепер наша увага зосереджена на майбутньому використанні цієї нерухомості та можливостях отримання додаткової фінансової вигоди для країни завдяки її достроковому поверненню
Колишній принц виїхав із Royal Lodge у лютому, назавжди переїхавши до графства Норфолк. Тепер він мешкає в будинку на території маєтку Сандрінгем.
Переїзд відбувся після того, як у жовтні минулого року Букінгемський палац повідомив, що Ендрю було надіслано офіційне повідомлення з вимогою відмовитися від оренди Royal Lodge.
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу.
Це сталося після того, як Міністерство юстиції США оприлюднило документи, пов'язані з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини проти неповнолітніх. У документах містилися звинувачення проти Ендрю, висунуті однією з жертв мільярдера.
Ендрю завжди заперечував висунуті проти нього звинувачення.
Колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію через арешт на тлі справи Епштейна - ЗМІ05.10.26, 09:34 • 46549 переглядiв