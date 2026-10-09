Експринц Ендрю отримав £302 тисячі компенсації за відмову від оренди королівської резиденції

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор отримав 302 000 фунтів стерлінгів компенсації після того, як його договір оренди колишньої резиденції Royal Lodge у Віндзорі було офіційно розірвано, повідомив представник Crown Estate. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

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Колишній принц залишив Royal Lodge на початку цього року й наразі проживає в маєтку Сандрінгем. Ендрю повністю звільнив нерухомість і сплатив 1,8 мільйона фунтів стерлінгів за ремонт та відновлювальні роботи.

Зазначається, що Ендрю мав право на компенсацію, оскільки, згідно з умовами договору оренди, він достроково відмовився від нього протягом перших 25 років.

Ендрю прожив у 30-кімнатному особняку на території Віндзорського маєтку понад 20 років.

Договір оренди Royal Lodge завершено, і тепер наша увага зосереджена на майбутньому використанні цієї нерухомості та можливостях отримання додаткової фінансової вигоди для країни завдяки її достроковому поверненню - заявив представник Crown Estate.

Колишній принц виїхав із Royal Lodge у лютому, назавжди переїхавши до графства Норфолк. Тепер він мешкає в будинку на території маєтку Сандрінгем.

Переїзд відбувся після того, як у жовтні минулого року Букінгемський палац повідомив, що Ендрю було надіслано офіційне повідомлення з вимогою відмовитися від оренди Royal Lodge.

Король Британії позбавив принца Ендрю титулу.

Це сталося після того, як Міністерство юстиції США оприлюднило документи, пов'язані з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини проти неповнолітніх. У документах містилися звинувачення проти Ендрю, висунуті однією з жертв мільярдера.

Ендрю завжди заперечував висунуті проти нього звинувачення.

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