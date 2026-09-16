Подозреваются в терактах в Европе: США предъявили обвинения пятерым россиянам

Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки выдвинуло обвинения против россиян, которых подозревают в заказных убийствах и терактах в Европе. Об этом сообщает ABC News, передаёт УНН.

Детали

Генеральный прокурор Тодд Бланш объявил во вторник, что в Южном округе Нью-Йорка было рассекречено обвинительное заключение в отношении пяти участников агентурной сети, которая, по данным следствия, работала на российские спецслужбы и организовывала вербовку исполнителей для нападений и заказных убийств в США и Европе.

По данным Минюста США, сеть действовала как минимум с 2024 года. Среди её целей были российские диссиденты и перебежчики, а также страны, которые считаются союзниками Украины.

В сеть, по версии американского следствия, входили бывший полковник российских спецслужб Юрий Храмеев, его сын - офицер фсб Кирилл Храмеев, гражданин Кубы Оэмиc Ромагоса Дуррути, а также ещё двое вербовщиков - кубинец Яйдель Дельгадо Суарес и гражданин Венесуэлы Анхель Эдуардо Кастро.

В настоящее время все пятеро обвиняемых остаются на свободе. Им грозит до 20 лет лишения свободы за сговор с целью финансирования терроризма, а троим - до 10 лет за сговор с целью совершения заказного убийства.

Напомним

Немецкие следователи установили двух основных подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле. Одного из них, гражданина России, связывают с российской военной разведкой.