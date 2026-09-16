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Підозрюються у терактах в Європі: США висунули звинувачення п’ятьом росіянам

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Мін’юст США звинуватив п’ятьох учасників мережі, яку пов’язують із російськими спецслужбами. Їм закидають фінансування тероризму та замовні вбивства.

Підозрюються у терактах в Європі: США висунули звинувачення п’ятьом росіянам

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки висунуло звинувачення росіянам, яких підозрюють у замовних вбивствах і терактах в Європі. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

Деталі

Генеральний прокурор Тодд Бланш оголосив у вівторок, що в Південному окрузі Нью-Йорка було розпечатано обвинувальний акт щодо п’ятьох учасників агентурної мережі, яка, за даними слідства, працювала на російські спецслужби та організовувала вербування виконавців для нападів і замовних убивств у США та Європі.

За даними Мін'юсту США, мережа діяла щонайменше з 2024 року. Серед її цілей були російські дисиденти та перебіжчики, а також країни, які вважаються союзниками України.

До мережі, за версією американського слідства, входили колишній полковник російських спецслужб Юрій Храмєєв, його син - офіцер фсб Кирило Храмєєв, громадянин Куби Оеміс Ромагоза Дурруті, а також ще двоє вербувальників - кубинець Яйдель Дельгадо Суарес та громадянин Венесуели Анхель Едуардо Кастро.

Наразі всі п'ятеро обвинувачених залишаються на волі. Їм загрожує до 20 років ув'язнення за змову з метою фінансування тероризму, а трьом - до 10 років за змову щодо вбивства на замовлення.

Нагадаємо

Німецькі слідчі встановили двох основних підозрюваних у спробі диверсії в аеропорту Лейпциг/Галле. Одного з них, громадянина росії, пов’язують із російською військовою розвідкою.

Євген Устименко

КриміналСвіт
Теракт
російська пропаганда
Довічне позбавлення волі
Міністерство юстиції США
Куба
Венесуела
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна