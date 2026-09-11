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В США подал в отставку прокурор, который вел расследование против оппонентов Трампа

Киев • УНН

 • 1508 просмотра

Прокурор Минюста США Джозеф ДиДженова оставил должность руководителя расследования против оппонентов Трампа. В настоящее время в рамках дела никому не предъявлены обвинения.

В США подал в отставку прокурор, который вел расследование против оппонентов Трампа

Прокурор Министерства юстиции США Джозеф Дидженова, который руководил расследованием предыдущих дел против президента Дональда Трампа и его политических оппонентов, подал в отставку. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, отставка Джозефа Дидженовы вносит неопределённость в расследование, в рамках которого изучалась деятельность нескольких оппонентов Трампа и предпринимались попытки установить, что президент стал жертвой длительного преступного заговора. Дидженова, союзник Трампа, присоединился к Министерству юстиции в апреле, чтобы возглавить расследование, проводившееся во Флориде.

"Для меня было честью и привилегией служить президенту и ведомству", — сказал Дидженова. Он отказался от дальнейших комментариев.

В рамках расследования изучался вывод американской разведки 2017 года о том, что Россия пыталась содействовать первой президентской кампании Трампа в 2016 году, а также недавние расследования бывшего специального прокурора Джека Смита по поводу хранения Трампом секретных документов на его курорте Мар-а-Лаго и его попыток отменить поражение на выборах 2020 года.

На данный момент расследование не привело к предъявлению каких-либо уголовных обвинений. Следователи допросили нынешних и бывших сотрудников разведки, а в последние недели пытались допросить сотрудников ФБР, участвовавших в проведении обыска в Мар-а-Лаго в 2022 году.

Дидженова и его работа над делом

Дидженова, бывший прокурор США в Вашингтоне во времена президента-республиканца Рональда Рейгана, в последние годы сблизился с Трампом. Он повторял утверждения президента о том, что расследование в отношении России было политически мотивированной кампанией, направленной на нанесение вреда Трампу.

Это расследование является частью более широких усилий Министерства юстиции по преследованию противников президента и расследованию его претензий. Некоторые союзники Трампа выражали надежду, что расследование может затронуть Смита, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которому администрация Трампа уже предъявила обвинения по двум другим делам.

Дидженова возглавил расследование после того, как Министерство юстиции отстранило карьерного федерального прокурора, который руководил им до этого. Первоначально расследование в значительной степени сосредоточилось на показаниях Бреннана перед Конгрессом относительно оценки разведки 2017 года.

Бреннан отрицает какие-либо правонарушения, а его адвокаты подали иск против Министерства юстиции, требуя от должностных лиц сохранить документы, связанные с расследованием.

Как отмечает издание, любые обвинения по итогам расследования могут столкнуться с юридическими препятствиями. Некоторые юридические эксперты поставили под сомнение возможность прокуроров возбудить уголовное дело во Флориде, поскольку значительная часть деятельности в рамках расследования в отношении России происходила в Вашингтоне и Вирджинии.

Также непонятно, как расследования в отношении Трампа, касавшиеся разных вопросов и проводившиеся в разное время, можно было бы объединить в один заговор.

Трамп заявил, что выполнил «каждое своё обещание», но СМИ указали на преувеличения11.09.26, 07:50 • 12960 просмотров

Ольга Розгон

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