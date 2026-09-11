Трамп заявил, что выполнил «каждое своё обещание», но СМИ указали на преувеличения

Президент США Дональд Трамп заявил, что за 19 месяцев выполнил все обещания, которые давал американцам, и назвал ряд достижений своей администрации. В то же время часть приведённых президентом показателей преувеличена, сообщает Fox News, пишет УНН.

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Но менее 2 лет назад американский народ дал нам мандат спасти Америку. И за 19 месяцев я выполнил каждое обещание, которое дал — заявил Трамп во время выступления на съезде.

Президент, в частности, приписал своей администрации крупнейшее в истории США снижение налогов, рекордное сокращение регулирования, масштабные инвестиции в вооружённые силы и самый низкий уровень насильственной преступности за 125 лет.

Некоторые утверждения оказались преувеличенными

Как отмечает Fox News, по данным Tax Foundation, налоговый закон Трампа стал 6-м по масштабам сокращением налогов в США с 1940 года, если оценивать его как долю экономики.

Данные ФБР в то же время свидетельствуют о резком падении насильственной преступности. Уровень убийств снизился до 4,1 на 100 000 населения, сравнявшись с показателями 1955 и 1956 годов.

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