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США заявили о взломе государственных структур хакерами из Китая

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Минюст США заявил о взломе государственных учреждений хакерами из Китая и изъятии доменов QScan и QTRouter. ФБР вывело инфраструктуру из строя.

США заявили о взломе государственных структур хакерами из Китая

Министерство юстиции США заявило о прекращении деятельности китайской хакерской группировки, которая осуществляла кибератаки на ряд американских государственных структур. Среди целей хакеров были Министерство юстиции США, NASA, Федеральная резервная система, Сенат и другие госучреждения, сообщает Минюст США, пишет УНН.

Детали

Американское ведомство также заявило об изъятии доменов, которые использовали две хакерские платформы — QScan и QTRouter. По данным Минюста, ими управляла китайская компания Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company.

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В Министерстве юстиции США отметили, что среди клиентов компании были Министерство государственной безопасности Китая и Народно-освободительная армия Китая. Компьютерная инфраструктура группировки по меньшей мере с 2018 года использовалась для атак на критически важную инфраструктуру и другие чувствительные сети в США и по всему миру.

Федеральные правоохранительные органы расследовали деятельность и вывели из строя вредоносное программное обеспечение КНР — это последняя в серии технических операций по ликвидации масштабной хакерской деятельности, спонсируемой Китайской Народной Республикой

— заявил генеральный прокурор США Тодд Бланш.

ФБР заявило о нейтрализации инфраструктуры

Директор ФБР Каш Патель заявил, что инструменты группировки использовали поддерживаемые Китаем хакеры для атак на критически важную инфраструктуру США и сокрытия источника этих атак.

Благодаря работе отделения ФБР в Сан-Диего, киберподразделения ФБР и партнеров из Министерства юстиции мы изъяли инфраструктуру противника и вывели эти платформы из строя

— заявил Патель.

По данным американского ведомства, операция была направлена на прекращение работы хакерской инфраструктуры, которую использовали для кибератак на государственные и другие чувствительные сети.

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Степан Гафтко

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