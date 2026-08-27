США заявили про злам держструктур хакерами з Китаю

Міністерство юстиції США заявило про припинення діяльності китайського хакерського угруповання, яке здійснювало кібератаки на низку американських державних структур. Серед цілей хакерів були Міністерство юстиції США, NASA, Федеральна резервна система, Сенат та інші держустанови, повідомляє Мін'юст США, пише УНН.

Американське відомство також заявило про вилучення доменів, які використовували дві хакерські платформи - QScan і QTRouter. За даними Мін'юсту, ними керувала китайська компанія Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company.

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У Міністерстві юстиції США зазначили, що серед клієнтів компанії були Міністерство державної безпеки Китаю та Народно-визвольна армія Китаю. Комп'ютерна інфраструктура угруповання щонайменше з 2018 року використовувалася для атак на критично важливу інфраструктуру та інші чутливі мережі у США і по всьому світу.

Федеральні правоохоронні органи розслідували діяльність і вивели з ладу шкідливе програмне забезпечення КНР - це остання в серії технічних операцій із ліквідації масштабної хакерської діяльності, спонсорованої Китайською Народною Республікою

Директор ФБР Каш Патель заявив, що інструменти угруповання використовували хакери, яких підтримує Китай, для атак на критично важливу інфраструктуру США та приховування джерела цих атак.

Завдяки роботі відділення ФБР у Сан-Дієго, кіберпідрозділу ФБР і партнерів із Міністерства юстиції ми вилучили інфраструктуру противника та вивели ці платформи з ладу