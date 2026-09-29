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Хакеры получили доступ к данным почти 3 миллионов человек в Пентагоне - СМИ

Киев • УНН

 • 1554 просмотра

В результате взлома базы данных Пентагона были раскрыты номера социального страхования и служебные данные 2,76 млн живых и 294 тысяч умерших людей. Доказательств злоупотребления информацией на данный момент нет.

Хакеры получили доступ к данным почти 3 миллионов человек в Пентагоне - СМИ

Конфиденциальные данные почти 3 миллионов американцев, номера социального страхования, информация о должностях военных и гражданских сотрудников были раскрыты в результате хакерской атаки на Минобороны США. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Подробности

По данным издания, в результате взлома разветвленной базы данных персонала Пентагона была раскрыта конфиденциальная информация многих военнослужащих, включая номера социального страхования и сведения об их должностях.

"Масштаб и чувствительность раскрытой информации могут вызывать обеспокоенность по поводу национальной безопасности, в частности потому, что файлы содержали сведения о работе, которую выполняли военные и гражданские сотрудники", — пишет издание.

По имеющейся информации, утечка касается 2,76 миллиона живых людей и еще 294 тысяч умерших.

"Информационная система Центра обработки данных военнослужащих Министерства обороны (DMDC) подверглась несанкционированному доступу к персональным данным со стороны небольшого числа неавторизованных пользователей в период с октября 2025 года по июль 2026 года. После обнаружения DMDC незамедлительно устранил уязвимость", — сказал чиновник.

Как пишет издание, DMDC хранит данные о военнослужащих, резервистах, гражданских сотрудниках, подрядчиках, пенсионерах, ветеранах и членах их семей. Всего в системе содержится более 60 миллионов записей.

В то же время, по данным издания, в Минобороны заявили, что в настоящее время не имеют доказательств ненадлежащего использования раскрытой информации. Пострадавшим предлагают средства защиты персональных данных и мониторинг кредитной истории.

Напомним

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