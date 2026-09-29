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Хакери отримали доступ до даних майже 3 мільйонів людей у Пентагоні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Через злам бази даних Пентагону викрили номери соцстрахування та службові дані 2,76 млн живих і 294 тисяч померлих людей. Доказів зловживань інформацією наразі немає.

Хакери отримали доступ до даних майже 3 мільйонів людей у Пентагоні - ЗМІ

Конфіденційні дані майже 3 мільйонів американців, номери соціального страхування, інформацію про посади військових і цивільних працівників було викрито через хакерську атаку на Міноборони США. Про це повідомляє АВС News, передає УНН.

Деталі

За даними видання, внаслідок порушення розгалуженої бази даних персоналу Пентагону, було викрито конфіденційну інформацію багатьох військовослужбовців, включаючи номери соціального страхування та деталі про їхні посади.

"Обсяг та чутливість розкритої інформації можуть викликати занепокоєння щодо національної безпеки, зокрема тому, що файли містили деталі про роботу, яку виконували військові та цивільні працівники", – пише видання.

За наявною інформацією, витік стосується 2,76 мільйона живих людей та ще 294 тисяч померлих.

"Інформаційна система Центру обробки даних військовослужбовців Міністерства оборони (DMDC) зазнала несанкціонованого доступу до персональних даних невеликої кількості неавторизованих користувачів у період з жовтня 2025 року по липень 2026 року. Після виявлення DMDC негайно усунув вразливість", – сказав чиновник.

Як пише видання, DMDC зберігає дані про військовослужбовців, резервістів, цивільних працівників, підрядників, пенсіонерів, ветеранів та членів їхніх сімей. Загалом у системі міститься понад 60 мільйонів записів.

Водночас, за даними видання, у Міноборони заявили, що наразі не мають доказів неналежного використання викритої інформації. Постраждалим пропонують засоби захисту персональних даних і моніторинг кредитної історії.

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