Ізраїль перехопив більшість зі 180 ракет, запущених Іраном
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю заявила про ефективне перехоплення "великої кількості" зі 180 балістичних ракет, випущених Іраном. США також брали участь в обороні, виявивши загрозу і перехопивши деякі ракети.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що перехопила «велику кількість» зі 180 балістичних ракет, випущених Іраном по Ізраїлю цього вечора, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
Ізраїльська протиповітряна оборона була «ефективною», заявляє Армія оборони Ізраїлю. США також брали участь в обороні Ізраїлю, як виявивши загрозу з боку Ірану, так і перехопивши деякі з ракет, за словами військових.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що були «окремі» удари в центральній частині Ізраїлю і ще кілька ударів на півдні Ізраїлю.
Унаслідок атаки «компетентності» ізраїльських ВПС не було завдано шкоди, а літаки, ППО та управління повітряним рухом ВПС Ізраїлю працюють нормально, за словами військових.
ЦАХАЛ: Ізраїль продовжить завдавати ударів після атаки Ірану01.10.2024, 22:06 • 22017 переглядiв
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Після заяви про ракетний удар Ірану по Ізраїлю місцеві жителі обох країн стали свідками не тільки запуску ракет, а й роботи ізраїльської системи ППО «Залізний купол».