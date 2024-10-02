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Через вибори США не готові до ескалації з Іраном: експерт прокоментував ракетну атаку на Ізраїль

Через вибори США не готові до ескалації з Іраном: експерт прокоментував ракетну атаку на Ізраїль

Київ • УНН

 • 100301 перегляди

Експерт вважає, що США не готові до ескалації з Іраном через наближення виборів. Наслідки для Ірану можуть обмежитися санкціями та розвідувальною підтримкою Ізраїлю.

Попри поточну оборонну підтримку США, Ізраїль не отримає посиленої допомоги під час ескалації через наближення американських виборів. А можливі наслідки для Ірану обмежаться санкціями та розвідувальною підтримкою. Про це розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в коментарі журналісту УНН.

Атаку 1-го жовтня Ірану на Ізраїль можна розглядати, як помсту за смерть Насралли та очевидне продовження війни

- сказав Семиволос.

За його словами, наслідком для Ірану буде чергова ракетна відповідь Ізраїлю.

Все залежить від рівня протиповітряної оборони Ірану, чи зможе він відбити атаку та протидіяти удару. Варто зазначати, що ще багато факторів для нас не відомі. Очевидно, що Ізраїльська ППО сильніша, бо спирається на свої власні розробки та підтримку США

- додав він.

Він каже, що навіть попри підтримку США та їхню допомогу у відбитті цієї атаки, вони не допоможуть Ізраїлю "помститись".

Я не думаю, що США зараз готові до ескалації в умовах виборів. Попри заяву США про "серйозні наслідки", поки що це тільки слова. Цілком очевидно, що це можуть бути санкції і допомога у розвідданих для Ізраїлю

- сказав Семиволос.

На питання, чи є можливість після масштабної ракетної атаки Ірану мирних переговорів він розповів, що країни не ведуть дипломатичної комунікацію.

Мирні перемовини між Іраном та Ізраїлем неможливі. Вони не мають дипломатичних відносин та комунікацій. До речі, перемовини між США та Іраном були в історії і, очевидно, комунікація досі існує

- вважає він.

Нагадаємо 

Вчора, 1-го жовтня армія оборони Ізраїлю заявила, що перехопила 180 балістичних ракет, випущених Іраном по Ізраїлю.

У свою чергу Іран заявив, що застосував гіперзвукові ракети "Фатех". Країна заявляє, що цим ударом їй вдалося вразити деякі елементи ізраїльської протиракетної оборони та знищити понад 20 винищувачів п'ятого покоління F-35.

2 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран "зробив велику помилку і заплатить за неї".

Ізраїль розпочав нові авіаудари на об'єкти Хезболли в Бейруті вночі 2 жовтня. 

Разом з лідером Хезболли під час ізраїльського удару по Бейруту загинув високопоставлений іранський генерал28.09.24, 18:51 • 26024 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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