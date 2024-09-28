Разом з лідером Хезболли під час ізраїльського удару по Бейруту загинув високопоставлений іранський генерал
Київ • УНН
Під час ізраїльського удару по Бейруту загинув іранський генерал Аббас Нілфорушан. Він був заступником командувача КВІР та керував оперативним командуванням, яке брало участь у військових операціях за кордоном.
Під час удару по столиці Лівану Бейруту, який вчора завдала армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ і в результаті якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насралла, загинув іранський генерал Аббаса Нілфорушан. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
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Видання пише, що згідно з публікаціями іранських ЗМІ, внаслідок ізраїльських ударів у п'ятницю було вбито заступника командувача Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Аббаса Нілфорушана.
Він керував оперативним командуванням КВІР, яке безпосередньо бере участь у різних військових та охоронних операціях, включаючи придушення протестів в Ірані та військові дії за кордоном, зокрема у Сирії.
Нагадаємо
Терористичне угруповання "Хезболла" офіційно підтвердило смерть свого лідера Хасана Насралла.
Як повідомлялося, винищувачі ЦАХАЛу завдали точкового удару по центральному штабу терористичної організації "Хезболла", який знаходився під землею під житловим будинком в районі Дахіе в Бейруті.
Ізраїль ліквідував лідера підрозділу безпілотників "Хезболли" 27.09.24, 06:56 • 18618 переглядiв