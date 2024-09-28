Вместе с лидером Хезболлы во время израильского удара по Бейруту погиб высокопоставленный иранский генерал

Во время удара по столице Ливана Бейруту, который вчера нанесла армия обороны Израиля ЦАХАЛ и в результате которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, погиб иранский генерал Аббаса Нилфорушан. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что согласно публикациям иранских СМИ, в результате израильских ударов в пятницу был убит заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Аббас Нилфорушан.

Он руководил оперативным командованием КСИР, которое непосредственно участвует в различных военных и охранных операциях, включая подавление протестов в Иране и военные действия за рубежом, в частности в Сирии.

Напомним

Террористическая группировка "Хезболла" официально подтвердила смерть своего лидера Хасана Насралла.

Как сообщалось, истребители ЦАХАЛа нанесли точечный удар по центральному штабу террористической организации "Хезболла", который находился под землей под жилым домом в районе Дахие в Бейруте.

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