Израиль ликвидировал лидера подразделения беспилотников "Хезболлы"
Киев • УНН
Израильские силы атаковали базу "Хезболлы" в столице Ливана, убив Мохаммеда Срури, руководителя подразделения беспилотников.
Израиль убил лидера "Хезболлы" во время атаки на столицу Ливана. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
В четверг в Бейруте израильские вооруженные силы провели атаку на базу экстремистской организации "Хезболла", в результате которой погиб лидер подразделения беспилотников организации Мохаммед Срури, 1973 года рождения.
В своем официальном заявлении "Хезболла" подтвердила гибель Срури, подчеркнув, что он играл важную роль в военных операциях организации.
Израиль наносит удары по Ливану: погибло более 90 человек27 сентября 2024, 00:45 • 9010 просмотров