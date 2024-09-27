Израиль ликвидировал лидера подразделения беспилотников "Хезболлы"

Израиль убил лидера "Хезболлы" во время атаки на столицу Ливана. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

В четверг в Бейруте израильские вооруженные силы провели атаку на базу экстремистской организации "Хезболла", в результате которой погиб лидер подразделения беспилотников организации Мохаммед Срури, 1973 года рождения.

В своем официальном заявлении "Хезболла" подтвердила гибель Срури, подчеркнув, что он играл важную роль в военных операциях организации.

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