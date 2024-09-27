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Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль наносит удары по Ливану: погибло более 90 человек

Израиль наносит удары по Ливану: погибло более 90 человек

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 00:45  •  1372 просмотра

Министерство здравоохранения Ливана сообщает о более 90 погибших и 150 раненых в результате израильских авиаударов. ВВС Израиля заявили о 220 ударах по объектам, связанным с «Хезболлой».

В Ливане насчитывается более 90 погибших в результате авиаударов Израиля. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана, передает УНН.

Детали

По данным, более 150 человек получили ранения. В общем, за эту неделю количество жертв достигло нескольких сотен.

Израильские военно-воздушные силы заявили, что в четверг нанесли около 220 ударов по объектам, связанным с группировкой «Хезболла».

Пентагон: Израиль не планирует наземной операции в Ливане в ближайшее время26 сентября 2024, 00:11 • 17689 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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