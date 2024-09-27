Израиль наносит удары по Ливану: погибло более 90 человек
Киев • УНН
Министерство здравоохранения Ливана сообщает о более 90 погибших и 150 раненых в результате израильских авиаударов. ВВС Израиля заявили о 220 ударах по объектам, связанным с «Хезболлой».
В Ливане насчитывается более 90 погибших в результате авиаударов Израиля. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ливана, передает УНН.
Детали
По данным, более 150 человек получили ранения. В общем, за эту неделю количество жертв достигло нескольких сотен.
Израильские военно-воздушные силы заявили, что в четверг нанесли около 220 ударов по объектам, связанным с группировкой «Хезболла».
Пентагон: Израиль не планирует наземной операции в Ливане в ближайшее время26 сентября 2024, 00:11 • 17689 просмотров