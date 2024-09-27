Ізраїль завдає ударів по Лівану: загинуло понад 90 людей
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляє про понад 90 загиблих та 150 поранених внаслідок ізраїльських авіаударів. ВПС Ізраїлю заявили про 220 ударів по об'єктах, пов'язаних з "Хезболлою".
У Лівані налічується понад 90 загиблих внаслідок авіаударів Ізраїлю. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Лівану, передає УНН.
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За даними, понад 150 осіб отримали поранення. Загалом, за цей тиждень кількість жертв досягла кількох сотень.
Ізраїльські військово-повітряні сили заявили, що в четвер завдали близько 220 ударів по об'єктах, пов'язаних із угрупованням "Хезболла".
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