Пентагон: Ізраїль не планує наземної операції в Лівані найближчим часом
Київ • УНН
За даними Міністерства оборони США, Ізраїль поки не планує наземного наступу на Ліван. Ізраїльські військові проводять масовані авіаудари по позиціях "Хезболли", атакувавши понад 2000 цілей за останні три дні.
Ізраїль поки не планує наземної операції в Лівані. Про це повідомляє Пентагон, передає УНН.
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За даними Міністерства оборони США, наразі немає ознак, що Ізраїль планує найближчим часом розпочати наземний наступ на Ліван.
Ізраїльські військові з початку тижня проводять масовані авіаудари по позиціях угруповання "Хезболла" в Лівані. За інформацією ізраїльської армії, лише за останні три дні було атаковано понад 2000 цілей організації, а в середу здійснено кілька сотень авіаударів.
Ізраїль розгортає дві резервні бригади на півночі для боротьби з "Хезболлою"25.09.24, 18:17 • 16373 перегляди