Пентагон: Израиль не планирует наземной операции в Ливане в ближайшее время

Израиль пока не планирует наземной операции в Ливане. Об этом сообщает Пентагон, передает УНН.

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По данным Министерства обороны США, пока нет признаков, что Израиль планирует в ближайшее время начать наземное наступление на Ливан.

Израильские военные с начала недели проводят массированные авиаудары по позициям группировки "Хезболла" в Ливане. По информации израильской армии, только за последние три дня было атаковано более 2000 целей организации, а в среду осуществлено несколько сотен авиаударов.

Израиль разворачивает две резервные бригады на севере для борьбы с «Хезболлой»