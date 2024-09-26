Пентагон: Израиль не планирует наземной операции в Ливане в ближайшее время
Киев • УНН
По данным Министерства обороны США, Израиль пока не планирует наземного наступления на Ливан. Израильские военные проводят массированные авиаудары по позициям "Хезболлы", атаковав более 2000 целей за последние три дня.
Израиль пока не планирует наземной операции в Ливане. Об этом сообщает Пентагон, передает УНН.
Детали
По данным Министерства обороны США, пока нет признаков, что Израиль планирует в ближайшее время начать наземное наступление на Ливан.
Израильские военные с начала недели проводят массированные авиаудары по позициям группировки "Хезболла" в Ливане. По информации израильской армии, только за последние три дня было атаковано более 2000 целей организации, а в среду осуществлено несколько сотен авиаударов.
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