Ізраїль ліквідував лідера підрозділу безпілотників "Хезболли"
Київ • УНН
Ізраїльські сили атакували базу "Хезболли" в столиці Лівану, вбивши Мохаммеда Срурі, керівника підрозділу безпілотників.
Ізраїль вбив лідера "Хезболли" під час атаки на столицю Лівану. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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У четвер в Бейруті ізраїльські збройні сили провели атаку на базу екстремістської організації "Хезболла", в результаті якої загинув лідер підрозділу безпілотників організації Мохаммед Срурі, 1973 року народження.
У своїй офіційній заяві "Хезболла" підтвердила загибель Срурі, підкресливши, що він відігравав важливу роль у військових операціях організації.
Ізраїль завдає ударів по Лівану: загинуло понад 90 людей27.09.24, 03:45 • 20049 переглядiв