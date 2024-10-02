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Израиль отправляет дополнительные войска для операции в Ливане

Израиль отправляет дополнительные войска для операции в Ливане

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 10:01  •  5442 просмотра

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Израиль направляет дополнительные войска в Ливан для проведения наземной операции против "Хезболлы". ЦАХАЛ призвал жителей 25 деревень на юге Ливана эвакуироваться на север от реки Авали.

Израиль направляет дополнительные войска в Ливан для проведения наземной операции в ответ на участившиеся столкновения с "Хезболлой" в приграничной зоне. Пишет УНН со ссылкой на ВВС News. 

По сообщению израильских военных, решение отправить дополнительные подразделения было принято в ответ на возросшее количество перестрелок между израильскими силами и "Хезболлой" в приграничных районах между Израилем и Ливаном.

Израильская армия уточнила, что пехотные и бронетанковые войска из 36-й дивизии, включая бригаду "Голани", 188-ю бронетанковую и 6-ю пехотную бригады, участвуют в "локальных, целевых рейдах" на объекты "Хезболлы" в южном Ливане, которые начались в понедельник.

Утром в среду ЦАХАЛ выпустил новое предупреждение об эвакуации жителей около 25 деревень на юге Ливана. Сообщение, размещенное в социальных сетях на арабском языке представителем ЦАХАЛ Авишаем Адраи, появилось после сообщений о столкновениях в регионе. 

В предупреждении указывается, что израильские военные не стремятся причинить вред мирным жителям Ливана, и призвали их немедленно эвакуироваться на север от реки Авали, находящейся примерно в 50 километрах от границы с Израилем.

Река Авали расположена к северу от Литани, которая ранее рассматривалась как возможная граница для наземной операции Израиля в Ливане. Литани находится примерно в 40 километрах от израильской границы.

Как отметил редактор по Ближнему Востоку ВВС Себастьян Ашер, ввод дополнительных израильских войск в Ливан свидетельствует о возможности расширения масштабов операций против "Хезболлы".

Ранее ЦАХАЛ заявлял, что его цель ограничивается уничтожением инфраструктуры ливанской группировки в приграничной зоне, чтобы обеспечить возвращение десятков тысяч израильтян в их дома на севере страны.

Израильские власти утверждают, что не планируют полномасштабного наземного вторжения в Бейрут и другие ливанские города. За последние часы Израиль нанёс несколько ударов по южным пригородам Бейрута.

"Хезболла" утверждает, что отразила израильскую наземную атаку и продолжает обстреливать Израиль ракетами.

Напомним

Несмотря на текущую оборонную поддержку США, Израиль не получит усиленной помощи во время эскалации из-за приближения американских выборов. А возможные последствия для Ирана ограничатся санкциями и разведывательной поддержкой.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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