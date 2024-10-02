Китай серед лідерів ринків, що розвиваються: вага КНР в еталонному показнику MSCI Inc. зросла до 27,8%
Київ • УНН
Китай збільшив свою вагу в індексі MSCI ринків, що розвиваються, до 27,8%. Це сталося завдяки зростанню вартості китайських акцій на $3,2 трлн після пом'якшення монетарної політики ФРС США та стимулюючих заходів Китаю.
Збільшення ваги Китаю відбулося завдяки зростанню вартості його акцій на 3,2 трильйона доларів з 18 вересня, коли Федеральна резервна система США дала зелене світло глобальному пом'якшенню монетарної політики, а Китай відповів на це сукупністю стимулюючих заходів. Наразі китайські акції мають потенціал для подальшого зростання, ідеться у матеріалі Bloomberg, передає УНН.
Деталі
За останні 8 днів Китай відновив вплив, який він втратив за 10 місяців на ринках, що розвиваються. Вага країни в індексі акцій ринків, що розвиваються, MSCI Inc. піднялася до 27,8% наприкінці вересня. Це є найвищим показником з листопада 2023 року, повідомляє агентство Bloomberg. Відповідні здобутки спричинені зростанням акцій КНР на 3,2 трильйона доларів.
Це відбулося після 18 вересня, після того, як Федеральна резервна система США дала зелене світло глобальному пом’якшенню монетарної політики. Китай, у свою чергу, активізував стимулювальні заходи: наприклад, значне зниження відсоткових ставок, а також заходи фінансової підтримки, щоб пожвавити мляву економіку країни.
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Марк Хефеле, директор з інвестицій UBS Global Wealth Management, вважає, що китайські акції все ще можуть зростати, але для підтримки ралі необхідні стійкі реформи. При цьому фахівець очікує "кілька раундів бюджетних стимулів на суму 2-5 трлн юанів, орієнтованих на доступне житло та інвестиції в соціальне забезпечення".
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