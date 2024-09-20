ЄС відклав голосування по митах на китайські електромобілі: хоче ще поговорити з Пекіном
Київ • УНН
ЄС та Китай домовилися переглянути можливість встановлення мінімальної ціни на китайські електромобілі замість мит до 35,3%. Єврокомісія відклала голосування щодо остаточного введення мит на китайські електромобілі.
Китай та ЄС домовилися переглянути можливість встановлення мінімальної ціни для китайських автовиробників, які продають електромобілі (ЕМ), щоб уникнути остаточних тарифів на рівні до 35,3%, що сигналізує, що досягнення шляхом переговорів вирішення торговельної суперечки може бути в межах досяжності, пише УНН з посиланням на Euractiv.
Деталі
У заяві, опублікованій після зустрічі міністра торгівлі Китаю Ван Веньтао та комісара ЄС з торгівлі Валдіса Домбровскіса 19 вересня, Єврокомісія заявила, що Брюссель та Пекін "по-новому подивляться" на так звані цінові зобов'язання. Це угоди, за якими торговельний контрагент зобов'язується встановлювати мінімальну ціну продажу на свою продукцію, щоб уникнути мит.
У заяві, опублікованій на X, Домбровскіс описав свою зустріч з Ваном як "конструктивну" і сказав, що Китай та ЄС "активізують зусилля щодо пошуку ефективного, можливого до реалізації та сумісного зі СОТ вирішення спору".
Єврокомісар при цьому порушив питання антисубсидійних розслідувань Китаю щодо імпорту бренді, свинини та молочних продуктів з ЄС, назвавши їх "необґрунтованими".
Домбровскіс також знову підкреслив "зростаюче занепокоєння" Брюсселя з приводу зростаючих зв'язків Китаю з росією, а також ролі, яку Пекін грає в обході санкцій ЄС проти москви.
Тим часом три дипломати ЄС підтвердили Euractiv у четвер, що Єврокомісія також відклала вирішальне голосування серед держав-членів з питання про те, чи слід остаточно вводити мита на електромобілі китайського виробництва. Дехто пов'язав це з переговорами Вана і Домбровскіса.
Представник Єврокомісії Улоф Гілл заявив, що 30 жовтня є "абсолютним дедлайном" для остаточного введення мит, якщо тільки не буде досягнуто згоди про рішення шляхом переговорів.
У Tesla буде найнижчий тариф на ввезення електромобілів із Китаю в ЄС20.08.24, 17:53 • 19676 переглядiв