ЕС отложил голосование по пошлинам на китайские электромобили: хочет еще поговорить с Пекином

Китай и ЕС договорились пересмотреть возможность установления минимальной цены для китайских автопроизводителей, продающих электромобили (ЭМ), чтобы избежать окончательных тарифов на уровне до 35,3%, что сигнализирует, что достижение путем переговоров решения торгового спора может быть в пределах досягаемости, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

В заявлении, опубликованном после встречи министра торговли Китая Ван Вэньтао и комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса 19 сентября, Еврокомиссия заявила, что Брюссель и Пекин «по-новому посмотрят» на так называемые ценовые обязательства. Это соглашения, по которым торговый контрагент обязуется устанавливать минимальную цену продажи на свою продукцию, чтобы избежать пошлин.

В заявлении, опубликованном на X, Домбровскис описал свою встречу с Ваном как «конструктивную» и сказал, что Китай и ЕС «активизируют усилия по поиску эффективного, возможного к реализации и совместимого с ВТО решения спора».

Еврокомиссар при этом поднял вопрос антисубсидийных расследований Китая в отношении импорта бренди, свинины и молочных продуктов из ЕС, назвав их «необоснованными».

Домбровскис также вновь подчеркнул «растущее беспокойство» Брюсселя по поводу растущих связей Китая с Россией, а также роли, которую Пекин играет в обходе санкций ЕС против москвы.

Между тем три дипломата ЕС подтвердили Euractiv в четверг, что Еврокомиссия также отложила решающее голосование среди государств-членов по вопросу о том, следует ли окончательно вводить пошлины на электромобили китайского производства. Некоторые связали это с переговорами Вана и Домбровскиса.

Представитель Еврокомиссии Улоф Гилл заявил, что 30 октября является «абсолютным дедлайном» для окончательного введения пошлин, если только не будет достигнуто соглашение о решении путем переговоров.

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