Китай збирається створити з країнами Глобального Півдня групу "Друзів миру" для досягнення миру в Україні
Київ • УНН
Китай, Пакистан та інші країни "Глобального Півдня" формують групу "Друзі миру" для врегулювання кризи в Україні. Це відкрита платформа для інклюзивного діалогу, що прагне відігравати конструктивну роль у вирішенні конфлікту.
Китай з Пакистаном та іншими країнами Глобального Півдня збираються створити групу "Друзі миру" для досягнення миру в Україні, про що оголосив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсу Аморімом у кулуарах ООН, повідомили в МЗС КНР, пише УНН.
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"Ван Ї сказав, що Китай, Пакистан та інші країни-однодумці "Глобального Півдня" збираються створити "Друзів миру" (Friends of Peace) щодо кризи в Україні. Це зусилля Китаю, Пакистану та країн "Глобального Півдня" з метою досягнення миру", - повідомили у МЗС Китаю.
У МЗС КНР вказали, що "Друзі миру" - це "не закрита група, а відкрита платформа, вона не прагне конкуренції та конфронтації, а веде інклюзивний діалог". "Друзі миру" були створені заради миру і повинні вітатися міжнародною спільнотою. "Друзі миру" мають на меті об’єктивний і раціональний голос і відіграватимуть конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання", - вказали у МЗС КНР.
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