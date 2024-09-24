Президент України запросив Китай та Бразилію на другий Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Радбезі ООН заявив, що запрошує Китай та Бразилію на другий Саміт миру, передає кореспондент УНН.

Нам потрібно підготувати другий Саміт миру, щоб покласти край війні. Всім разом. І я запрошую всіх вас – усі принципові нації – приєднатися до нас у цьому процесі. Усіх, хто справді поважає Статут ООН. Ми запрошуємо Китай. Ми запрошуємо Бразилію, - заявив Зеленський.

Він також додав, що вже запросив Індію. Також ведеться робота з іншими країнами по всьому світу.

Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для миру. Усі. Без винятків. Так само, як Статут ООН має працювати без винятків. Це процес, який приведе нас до миру. До справедливого миру. Справжнього миру. Миру, який буде довготривалим. Усі ми вже знаємо, як його досягти. У нас є Формула миру. У нас є Статут ООН. І в нас є всі сили, необхідні для втілення цього в життя. Потрібна лише рішучість, - наголосив глава держав

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Доповнення

У травні цього року Китай та Бразилія опублікували спільне комюніке щодо України. У документі країни сформулювали шість пунктів, які, на їхню думку, дозволять вирішити "українську кризу".

Країни зокрема наголошують на діалозі й переговорах як єдиному життєздатному шляху вирішення "української кризи", а також необхідності деескалації й всеосяжного припинення вогню.

Окрім того, Китай і Бразилія закликають "усі сторони" дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме заборони розширювати поле бойових дій, загострювати ситуацію на фронті й уникати провокацій.

Також КНР спільно з Бразилією заявили, що підтримують міжнародну мирну конференцію, "яку визнають як росія, так і Україна, за рівноправної участі всіх сторін, а також чесного обговорення всіх мирних планів".